Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Destinan a 1.98 mdp a tres refugios para mujeres víctimas de violencia en Quintana Roo

Quintana Roo

Clima en Quintana Roo: Municipios en donde habrá más calor hoy 17 de junio

Los municipios con mayor calor extremo serán Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

17 de jun de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Benito Juárez es uno de los cinco municipios en donde se pronostican mayores altas temperaturas este miércoles
Benito Juárez es uno de los cinco municipios en donde se pronostican mayores altas temperaturas este miércoles / POR ESTO!

Quintana Roo seguirá este miércoles 17 de junio con un ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de hasta 38°C y sensaciones térmicas de hasta 41 grados en ciertos municipios del estado.

Según el pronóstico meteorológico, se espera igualmente cielo parcialmente nublado con lluvias y chubascos aislados.

Temperaturas y sensación térmica por municipio

Benito Juárez: Máxima de 35 a 37°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de 40°C.

Lázaro Cárdenas: Máxima de 35 a 37°C, mínima de 25 a 27°C y sensación térmica de 40°C.

Isla Mujeres: Máxima de 36 a 38°C, mínima de 25 a 27°C y sensación térmica de 41°C.

Cozumel: Máxima de 31 a 33°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de 38°C.

Playa del Carmen: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 23 a 25°C y sensación térmica de 38°C.

Tulum: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 23 a 25°C y sensación térmica de 38°C.

Puerto Morelos: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 25 a 27°C y sensación térmica de 38°C.

Bacalar: Máxima de 32 a 34°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de 37°C.

Municipios de la Zona Maya

En la Zona Maya de Quintana Roo se espera un día con cielo parcialmente nublado, presencia de lluvias y chubascos aislados, además de un ambiente muy caluroso debido a las altas temperaturas.

José María Morelos alcanzará temperaturas máximas de entre 35 y 37 grados centígrados, con una sensación térmica de hasta 40 grados.

Felipe Carrillo Puerto será uno de los municipios con mayor sensación de calor, con temperaturas máximas de 36 a 38 grados y sensación térmica de hasta 41 grados centígrados.

Othón P. Blanco registrará temperaturas máximas de 32 a 34°C, mínimas de 26 a 28°C y una sensación térmica cercana a los 37 grados centígrados.

Te puede interesar