Clima en Quintana Roo: Municipios en donde habrá más calor hoy 17 de junio

Quintana Roo seguirá este miércoles 17 de junio con un ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de hasta 38°C y sensaciones térmicas de hasta 41 grados en ciertos municipios del estado.

Según el pronóstico meteorológico, se espera igualmente cielo parcialmente nublado con lluvias y chubascos aislados.

Temperaturas y sensación térmica por municipio

Benito Juárez: Máxima de 35 a 37°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de 40°C.

Lázaro Cárdenas: Máxima de 35 a 37°C, mínima de 25 a 27°C y sensación térmica de 40°C.

Isla Mujeres: Máxima de 36 a 38°C, mínima de 25 a 27°C y sensación térmica de 41°C.

Cozumel: Máxima de 31 a 33°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de 38°C.

Playa del Carmen: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 23 a 25°C y sensación térmica de 38°C.

Tulum: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 23 a 25°C y sensación térmica de 38°C.

Puerto Morelos: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 25 a 27°C y sensación térmica de 38°C.

Bacalar: Máxima de 32 a 34°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de 37°C.

Municipios de la Zona Maya

En la Zona Maya de Quintana Roo se espera un día con cielo parcialmente nublado, presencia de lluvias y chubascos aislados, además de un ambiente muy caluroso debido a las altas temperaturas.

José María Morelos alcanzará temperaturas máximas de entre 35 y 37 grados centígrados, con una sensación térmica de hasta 40 grados.

Felipe Carrillo Puerto será uno de los municipios con mayor sensación de calor, con temperaturas máximas de 36 a 38 grados y sensación térmica de hasta 41 grados centígrados.

Othón P. Blanco registrará temperaturas máximas de 32 a 34°C, mínimas de 26 a 28°C y una sensación térmica cercana a los 37 grados centígrados.