Clima en Quintana Roo: Municipios en donde habrá más calor hoy 17 de junio

Quintana Roo seguirá este miércoles 17 de junio con un ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de hasta 38°C y sensaciones térmicas de hasta 41 grados en ciertos municipios del estado.
Según el pronóstico meteorológico, se espera igualmente cielo parcialmente nublado con lluvias y chubascos aislados.
Temperaturas y sensación térmica por municipio
Benito Juárez: Máxima de 35 a 37°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de 40°C.
Lázaro Cárdenas: Máxima de 35 a 37°C, mínima de 25 a 27°C y sensación térmica de 40°C.
Isla Mujeres: Máxima de 36 a 38°C, mínima de 25 a 27°C y sensación térmica de 41°C.
Cozumel: Máxima de 31 a 33°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de 38°C.
Playa del Carmen: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 23 a 25°C y sensación térmica de 38°C.
Tulum: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 23 a 25°C y sensación térmica de 38°C.
Puerto Morelos: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 25 a 27°C y sensación térmica de 38°C.
Bacalar: Máxima de 32 a 34°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de 37°C.
Municipios de la Zona Maya
En la Zona Maya de Quintana Roo se espera un día con cielo parcialmente nublado, presencia de lluvias y chubascos aislados, además de un ambiente muy caluroso debido a las altas temperaturas.
José María Morelos alcanzará temperaturas máximas de entre 35 y 37 grados centígrados, con una sensación térmica de hasta 40 grados.
Felipe Carrillo Puerto será uno de los municipios con mayor sensación de calor, con temperaturas máximas de 36 a 38 grados y sensación térmica de hasta 41 grados centígrados.
Othón P. Blanco registrará temperaturas máximas de 32 a 34°C, mínimas de 26 a 28°C y una sensación térmica cercana a los 37 grados centígrados.