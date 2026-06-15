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Clima en Yucatán 16 de junio: Ausencia de lluvias mantendrá el calor de hasta 38 grados este martes

Un anticiclón mantendrá el ambiente caluroso en Yucatán durante esta semana.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

15 de jun de 2026

2 min

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Habrá mucho calor y baja probabilidad de lluvias en Yucatán
Habrá mucho calor y baja probabilidad de lluvias en Yucatán / Por Esto!

Durante este martes 16 de junio predominará el ambiente caluroso ante la ausencia de lluvias en Yucatán, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este martes el dominio de un anticiclón en niveles medios de la tropósfera favorecerá condiciones de tiempo estable, con escasa probabilidad de lluvias en la región.

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El ambiente será caluroso a muy caluroso en el día y cálido al amanecer, y los vientos del Este-Sureste cambiando por la tarde al noreste con rachas mayores a 40 km/h en costas de los tres estados.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 37° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 24° al amanecer.

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 25 y 34° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 25° y máximas de hasta 36° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

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En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 26 y 35° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 23 y 35° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.

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