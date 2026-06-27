Quema rural se sale de control y causa un incendio en Uxuxubi, Playa del Carmen

Un incendio que se registró en la comunidad de Uxuxubi, ha provocado una afectación de 5 hectáreas; sin enbargo, el fuego pone en riesgo una mayor extensión, por lo que elementos de Protección Civil y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) combaten el siniestro para evitar su propagación y proteger viviendas cercanas.

De acuerdo a las autoridades municipales, el fuego se originó por una quema rural, pero se salió de control en la comunidad de Uxuxubi que pertenece al municipio de Solidaridad, ahora Playa del Carmen.

Noticia Destacada Chetumal enfrenta caos por obras inconclusas; vehículos caen en zanjas tras las lluvias

Versiones que dieron pobladores, el incendio forestal inició por una quema realizada hace una semana, sin embargo, el fuego no fue extinguida y revivió debido a las altas temperaturas, aunado a la hojarasca reseca debajo de la selva baja lo que ocasionó reavivar el fuego y tomar fuerza.

Las autoridades informaron que el fuego ha afectado la vegetación, pero amenaza el hábitat de la fauna silvestre, como los venados, hocofaisán, los sereques, tucán y pavos real.

La rápida intervención de los cuerpos de emergencia, las llamas fueron contenidas antes de alcanzar a dos viviendas cercanas.

Noticia Destacada Familias denuncian presuntos abusos y cobros indebidos en funerarias de Cancún

El equipo de Protección Civil realizó una supervisión aérea con dron y un recorrido terrestre para verificar el estado de la zona para prevenir afectaciones por alcances del fuego, al final informaron que no existan riesgos.

Sin embargo, la brigada de Protección Civil y de la Conafor se encuentran en el lugar, realizando labores para controlar el fuego y evitar que avance debido debajo de la selva.

Luego de la intensa labor de campo, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni intoxicadas al trabajar en medio de la humareda.