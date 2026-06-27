Chetumal enfrenta caos por obras inconclusas; vehículos caen en zanjas tras las lluvias

Habitantes de diversas colonias de la capital del estado cuestionaron la falta de coordinación y planeación con la que actúa el Ayuntamiento de Othón P. Blanco en la ejecución de obras de drenaje pluvial iniciadas desde febrero pasado, al señalar que permanecen inconclusas y que, con las recientes lluvias, han provocado mayores afectaciones a la movilidad y riesgos para automovilistas. Además, denunciaron que los trabajos coinciden con proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, lo que ha generado caos vial en algunas de las principales avenidas de la capital.

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Los vecinos aseguraron que una de las consecuencias más visibles de esta situación ocurrió durante las precipitaciones registradas en días recientes, cuando varios vehículos terminaron dentro de zanjas cubiertas por el agua o quedaron varados en grandes encharcamientos, debido a la falta de señalización preventiva en las zonas donde continúan las obras.

Melissa Rosales, habitante de la colonia Nueva Italia, afirmó que las labores de reparación del sistema de drenaje en los cruces de la avenida Nápoles con Venustiano Carranza y San Salvador comenzaron desde febrero y, hasta la fecha, no han sido concluidas. Añadió que, en el tramo de Nápoles con San Salvador, la obra tuvo que rehacerse por fallas estructurales detectadas durante su ejecución, lo que ha prolongado el cierre de la vialidad y afectado a vecinos y automovilistas.

Por su parte, Nidia del Carmen, del fraccionamiento Fovissste Segunda Etapa, cuestionó el retraso en la obra de drenaje que mantiene cerrada la avenida Javier Rojo Gómez, entre De los Insurgentes y Carlos A. Madrazo. Explicó que el cierre ha complicado la circulación en una zona donde también se ubican oficinas de la Secretaría de Educación, además de tratarse de dos de las avenidas con mayor tránsito de la ciudad.

Ricardo Torres manifestó que los resultados no corresponden con la inversión de 60 millones de pesos anunciada por el Ayuntamiento para mejorar el sistema de drenaje pluvial de Chetumal, ya que una lluvia de mediana intensidad continúa ocasionando severos encharcamientos. Recordó que apenas el jueves pasado menos de una hora de precipitaciones bastó para generar problemas de movilidad y que al menos dos vehículos terminaron dentro de zanjas o atrapados en calles inundadas.

Asimismo, consideró que no existe una adecuada coordinación entre las obras municipales y las que realiza la CFE, ya que ambas intervenciones se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, ocasionando cierres viales y afectaciones al tránsito.

La crítica más severa fue expresada por Rommel Martínez, vecino del fraccionamiento Comité Proterritorio, quien consideró contradictorio que las obras para mejorar el drenaje pluvial se ejecuten en plena temporada de lluvias, cuando estos trabajos debieron concluirse con suficiente anticipación. Señaló que esta situación refleja deficiencias en la planeación de la administración municipal y que, lejos de resolver los problemas de inundaciones, ha generado nuevas complicaciones para quienes diariamente transitan por la capital del estado.

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JGH