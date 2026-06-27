Familias denuncian presuntos abusos y cobros indebidos en funerarias de Cancún

Funerarias de la ciudad han sido señaladas por familiares de personas fallecidas debido a presuntas irregularidades, cobros no informados, servicios no solicitados e incluso por afectar el desarrollo de ceremonias consideradas sensibles durante la despedida de un ser querido.

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Entre los establecimientos mencionados se encuentran “Funeraria Dulces Recuerdos”, “Corporativo Funerario Cancún” y “Funeraria Q.E.P.D.”. Los testimonios refieren intentos de incluir servicios adicionales como música de banda, incumplimiento en los horarios pactados, reducción de tiempos de velación, así como falta de entrega oportuna de los restos, todo ello en ceremonias cuyo costo promedio oscila entre 10 mil y 15 mil pesos.

“Se supone que un funeral es un momento delicado y doloroso para las familias, pero el trato ha sido indigno y deficiente”, señaló Héctor.

En el primer caso, familiares de Esther Ruiz denunciaron múltiples anomalías en el servicio contratado, que comenzó con un costo inicial de 8 mil 500 pesos y terminó superando los 13 mil, debido a supuestos ajustes y cargos adicionales. También reportaron incumplimientos en lo pactado, como la reducción de una velación de 24 a solo seis horas, además de un servicio de café insuficiente y arreglos florales limitados.

“No cumplieron con lo acordado. Dan un precio y lo modifican constantemente hasta volverlo impagable. Nuestro familiar fue tratado sin dignidad en una ceremonia lamentable y muy distinta a lo que se ofrecía”, expresó la mujer afectada.

En este mismo establecimiento, los denunciantes señalan la inclusión de música de banda norteña en vivo sin haber sido solicitada, situación que, aseguran, incluso derivaría en consumo de bebidas alcohólicas y alteraciones en un acto que debería mantenerse respetuoso y reservado durante el proceso de duelo.

Otro caso corresponde a “Corporativo Funerario Cancún”, señalado por presuntamente retener cuerpos y exigir pagos adicionales sin justificación clara. Esta situación fue denunciada por Carlos durante el velorio de su hermano, quien relató que, tras concluir los servicios contratados, le exigieron 5 mil pesos adicionales por supuestos trabajos de embalsamamiento, además de los 14 mil ya cubiertos previamente.

“Fue muy difícil tener que pagar más para poder retirar los restos de mi hermano. Sentí como si lo retuvieran, porque sin ese dinero no nos lo entregaban. Es una experiencia muy dolorosa e indignante”, expresó.

Un caso similar se presentó en la “Funeraria Q.E.P.D.”, donde Luisa relató que, tras el fallecimiento de su hija, los restos fueron retenidos durante varias horas bajo el argumento de trámites administrativos, lo que derivó en la cancelación del sepelio en el panteón, aunque el servicio fue cobrado, generando un gasto adicional de 5 mil pesos, además del impacto emocional.

“El trámite fue lento y confuso. Perdimos todo el día y el dolor se prolongó por las irregularidades. Tuvimos que posponer el entierro, pero los gastos de la banda y otros servicios ya estaban cobrados”, comentó.

Las denuncias señalan además prácticas recurrentes en distintas funerarias de este destino turístico, como confusión de restos entre parientes, cobros no aclarados y disponibilidad irregular de salas de velación por sobreventa de horarios. Los afectados hicieron un llamado a las autoridades competentes para revisar estos casos y esclarecer lo que ocurre al interior de estos establecimientos, al considerar que dichas prácticas agravan un momento ya de por sí doloroso y complejo para las familias.

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JGH