Taxi le cierra el paso a motocicleta; madre y dos hijos sufren accidente en Felipe Carrillo Puerto

Una mujer que iba con dos hijos menores a bordo de una motocicleta sobre la avenida Lázaro Cárdenas, termino estampándose en contra de un taxi perteneciente al Sindicato de Taxistas, General Francisco May, cuando la unidad de alquiler le cerro el paso, uno de los menores resulto con heridas en la cabeza y tuvo que ser trasladado al hospital general de esta ciudad para su atención médica.

Los hechos se registraron en la avenida Lázaro Cárdenas por la calle 60 de la colonia Cecilio Chí, cuando fue reportado un accidente con varios lesionados y que se requería la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, y elementos de la Dirección de Transito Municipal.

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Los primeros en hacer acto de presencia fueron los uniformados, quienes se encargaron de realizar los trabajos periciales, no sin antes cerrar varios tramos de la avenida Lázaro Cárdenas para desviar la circulación vehicular, y con ello evitar otro accidente.

Uno de los vehículos involucrados se trata de la marca VW, tipo Vento, color blanco con franjas negras, con placas de circulación B-090-TPKde Quintana Roo, mismo que circulaba de poniente a oriente a cargo de Jaime "A" quien por falta de precaución al conducir y efectuar un cambio de dirección hacia su izquierda provoca ser colisionado en su vértice posterior izquierdo por la parte frontal media de un vehículo dos.

Uno de los menores tuvo que ser trasladado al Hospital General debido a una lesión en la cabeza. / Justino Xiu Chan

El segundo vehículo se trata de la marca Italika, color negro, son placas de circulación, mismo que circulaba de poniente a oriente a cargo de una mujer quien iba junto con sus dos hijos, quienes resultaron con heridas cortantes y golpes en diferentes partes del cuerpo, un niño se llevó la peor parte al recibir un golpe en la cabeza.

Las personas lesionadas, recibieron la atención necesaria de parte de los paramédicos de la Cruz Roja y de la Comisión Nacional de Emergencia, que llegaron al lugar para brindar la atención necesaria, dos de los lesionados fueron trasladados al hospital general a bordo de una ambulancia.

Luego de los trabajos periciales, ambos vehículos fueron trasladados al corralón municipal para realizar las diligencias necesarias entre las partes involucradas, toda vez que la madre y uno de sus hijos fueron trasladados al hospital general para su atención medica y medicamentos.