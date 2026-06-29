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Salud para Todos en Quintana Roo: Caravanas acudirán a estos municipios del 29 de junio al 03 de julio

Al momento de acudir a las caravanas, se deberá presentar la copia de la INE y de la CURP.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

29 de jun de 2026

1 min

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Cada uno de los servicios son completamente gratuitos
Cada uno de los servicios son completamente gratuitos / Especial

A partir de hoy 29 de junio hasta el 03 de julio, las caravanas de Salud para Todos se encontrarán en tres municipios de Quintana Roo para ofrecer servicios médicos completamente gratuitos,

Durante esta semana, las unidades móviles se encontrarán en Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar.

Se deberá acudir con el teléfono en donde se instalará la tarjeta SIM

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Playa del Carmen (29 de junio al 02 de julio)

  • Domo frente a la Secretaría de Seguridad Pública en Puerto Aventuras
  • El Sauce
  • Paa Mul
  • San Ángel
  • Belfast
  • Monte Sinahí
  • San José
  • Xpu Ha
  • Santa Teresita

(03 de julio)

  • Cereso

Felipe Carrillo Puerto

  • Domo de la comunidad Presidente Juárez
  • Santa María Poniente
  • Naranjal Poniente
  • Nueva Loria
  • Los Lagartos
  • Nuevo Israel
  • Ignacio Manuel Altamirano
  • Nuevo Plan de la Noria
  • Ramonal
  • Santa Lucia

(01 al 03 de julio)

  • Domo de la comunidad Ramonal
  • Presidente Juárez
  • Nueva Loría
  • Los Lagartos
  • Ignacio Manuel Altamirano
  • Santa Lucia
  • Naranjal Poniente

Bacalar (29 de junio al 03 de julio)

  • Reforma frente a la Escuela Primaria Lauro Aguirre
  • Andrés Quintana Roo
  • Blanca Flor
  • El Suspiro
  • El Ceiba
  • El Paraíso
  • David Gustavo Gutiérrez Ruiz
Cada uno de los servicios serán completamente gratuitos

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Servicios médicos

  • Atenciones médicas integrales
  • Laboratorio clínico
  • Mastografía
  • Rayos X (torax)
  • Electrocardiograma
  • Densitometría
  • Ultrasonido pélvico-obstétrico
  • Salud dental
  • Salud visual y del oído
  • Nutrición
  • Atención psicológica
  • Apoyo a víctimas de violencia
  • Ambulancia de traslado
  • Farmacia

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