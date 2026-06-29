Salud para Todos en Quintana Roo: Caravanas acudirán a estos municipios del 29 de junio al 03 de julio

A partir de hoy 29 de junio hasta el 03 de julio, las caravanas de Salud para Todos se encontrarán en tres municipios de Quintana Roo para ofrecer servicios médicos completamente gratuitos,
Durante esta semana, las unidades móviles se encontrarán en Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar.
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Playa del Carmen (29 de junio al 02 de julio)
- Domo frente a la Secretaría de Seguridad Pública en Puerto Aventuras
- El Sauce
- Paa Mul
- San Ángel
- Belfast
- Monte Sinahí
- San José
- Xpu Ha
- Santa Teresita
(03 de julio)
- Cereso
Felipe Carrillo Puerto
- Domo de la comunidad Presidente Juárez
- Santa María Poniente
- Naranjal Poniente
- Nueva Loria
- Los Lagartos
- Nuevo Israel
- Ignacio Manuel Altamirano
- Nuevo Plan de la Noria
- Ramonal
- Santa Lucia
(01 al 03 de julio)
- Domo de la comunidad Ramonal
- Presidente Juárez
- Nueva Loría
- Los Lagartos
- Ignacio Manuel Altamirano
- Santa Lucia
- Naranjal Poniente
Bacalar (29 de junio al 03 de julio)
- Reforma frente a la Escuela Primaria Lauro Aguirre
- Andrés Quintana Roo
- Blanca Flor
- El Suspiro
- El Ceiba
- El Paraíso
- David Gustavo Gutiérrez Ruiz
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Servicios médicos
- Atenciones médicas integrales
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