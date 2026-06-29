Salud para Todos en Quintana Roo: Caravanas acudirán a estos municipios del 29 de junio al 03 de julio

A partir de hoy 29 de junio hasta el 03 de julio, las caravanas de Salud para Todos se encontrarán en tres municipios de Quintana Roo para ofrecer servicios médicos completamente gratuitos,

Durante esta semana, las unidades móviles se encontrarán en Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar.

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Playa del Carmen (29 de junio al 02 de julio)

Domo frente a la Secretaría de Seguridad Pública en Puerto Aventuras

El Sauce

Paa Mul

San Ángel

Belfast

Monte Sinahí

San José

Xpu Ha

Santa Teresita

(03 de julio)

Cereso

Felipe Carrillo Puerto

Domo de la comunidad Presidente Juárez

Santa María Poniente

Naranjal Poniente

Nueva Loria

Los Lagartos

Nuevo Israel

Ignacio Manuel Altamirano

Nuevo Plan de la Noria

Ramonal

Santa Lucia

(01 al 03 de julio)

Domo de la comunidad Ramonal

Presidente Juárez

Nueva Loría

Los Lagartos

Ignacio Manuel Altamirano

Santa Lucia

Naranjal Poniente

Bacalar (29 de junio al 03 de julio)

Reforma frente a la Escuela Primaria Lauro Aguirre

Andrés Quintana Roo

Blanca Flor

El Suspiro

El Ceiba

El Paraíso

David Gustavo Gutiérrez Ruiz

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Servicios médicos