Clima en Quintana Roo: ¿En qué municipios lloverá más hoy 4 de junio?

El estado de Quintana Roo seguirá para este jueves con cielo parcialmente nublado a medio nublado, con lluvias y chubascos aislados según el pronóstico meteorológico.

Además de las lluvias, el calor seguirá presente con un ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas de hasta 38°C y sensaciones térmicas superiores a los 40 grados.

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¿En qué municipios podría llover más?

Las altas probabilidades para lluvias y chubascos aislados se presentarán en los municipios de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Puerto Morelos y Bacalar.

Temperaturas y sensación térmica en el resto de Quintana Roo