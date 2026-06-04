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Clima en Quintana Roo: ¿En qué municipios lloverá más hoy 4 de junio?

Quintana Roo mantendrá ambiente muy caluroso este jueves, con temperaturas de hasta 38 grados y sensaciones térmicas que podrían alcanzar los 41 grados centígrados.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

4 de jun de 2026

1 min

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Se prevén lluvias y chubascos aislados en diversos municipios del estado
Se prevén lluvias y chubascos aislados en diversos municipios del estado / Especial

El estado de Quintana Roo seguirá para este jueves con cielo parcialmente nublado a medio nublado, con lluvias y chubascos aislados según el pronóstico meteorológico.

Además de las lluvias, el calor seguirá presente con un ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas de hasta 38°C y sensaciones térmicas superiores a los 40 grados.

La sensación térmica podría alcanzar los 39 grados centígrados debido a la combinación de calor y humedad

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¿En qué municipios podría llover más?

Las altas probabilidades para lluvias y chubascos aislados se presentarán en los municipios de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Puerto Morelos y Bacalar.

Temperaturas y sensación térmica en el resto de Quintana Roo

  • Lázaro Cárdenas: Temperatura máxima de 35 a 37°C. Sensación térmica de 40°C.
  • Isla Mujeres: Temperatura máxima de 36 a 38°C. Sensación térmica de 41°C.
  • Cozumel: Temperatura máxima de 31 a 33°C. Sensación térmica de 38°C.
  • Playa del Carmen: Temperatura máxima de 33 a 35°C. Sensación térmica de 38°C.
  • Tulum: Temperatura máxima de 33 a 35°C. Sensación térmica de 38°C.
  • José María Morelos: Temperatura máxima de 34 a 36°C. Sensación térmica de 39°C.
  • Felipe Carrillo Puerto: Temperatura máxima de 35 a 37°C. Sensación térmica de 40°C.
  • Othón P. Blanco: Temperatura máxima de 32 a 34°C. Sensación térmica de 37°C.
  • Puerto Morelos: Temperatura máxima de 33 a 35°C. Sensación térmica de 38°C.
  • Bacalar: Temperatura máxima de 32 a 34°C. Sensación térmica de 37°C.

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