Clima en Quintana Roo: ¿En qué municipios lloverá más hoy 4 de junio?

El estado de Quintana Roo seguirá para este jueves con cielo parcialmente nublado a medio nublado, con lluvias y chubascos aislados según el pronóstico meteorológico.
Además de las lluvias, el calor seguirá presente con un ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas de hasta 38°C y sensaciones térmicas superiores a los 40 grados.
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¿En qué municipios podría llover más?
Las altas probabilidades para lluvias y chubascos aislados se presentarán en los municipios de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Puerto Morelos y Bacalar.
Temperaturas y sensación térmica en el resto de Quintana Roo
- Lázaro Cárdenas: Temperatura máxima de 35 a 37°C. Sensación térmica de 40°C.
- Isla Mujeres: Temperatura máxima de 36 a 38°C. Sensación térmica de 41°C.
- Cozumel: Temperatura máxima de 31 a 33°C. Sensación térmica de 38°C.
- Playa del Carmen: Temperatura máxima de 33 a 35°C. Sensación térmica de 38°C.
- Tulum: Temperatura máxima de 33 a 35°C. Sensación térmica de 38°C.
- José María Morelos: Temperatura máxima de 34 a 36°C. Sensación térmica de 39°C.
- Felipe Carrillo Puerto: Temperatura máxima de 35 a 37°C. Sensación térmica de 40°C.
- Othón P. Blanco: Temperatura máxima de 32 a 34°C. Sensación térmica de 37°C.
- Puerto Morelos: Temperatura máxima de 33 a 35°C. Sensación térmica de 38°C.
- Bacalar: Temperatura máxima de 32 a 34°C. Sensación térmica de 37°C.