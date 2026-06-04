Calor pero con lluvias: Así será el clima en Cancún hoy 4 de junio

Cancún tendrá este jueves 4 de junio condiciones de cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias y chubascos aislados a lo largo del día, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para el municipio de Benito Juárez.

A pesar de las precipitaciones previstas, el ambiente continuará muy caluroso, con temperaturas que alcanzarán hasta los 36 grados centígrados y una sensación térmica de hasta 39 grados debido a la combinación de altas temperaturas y humedad característica de la región.

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Clima hoy 4 de junio en Cancún

El reporte meteorológico indica cielo parcialmente nublado con lluvias y chubascos aislados durante la jornada. Los vientos serán del este y sureste de entre 25 y 35 kilómetros por hora, con rachas ocasionalmente más fuertes.

La temperatura máxima se ubicará entre los 34 y 36 grados centígrados, mientras que la mínima prevista para la madrugada del viernes oscilará entre los 26 y 28 grados.

Las condiciones de humedad mantendrán una sensación térmica cercana a los 39 grados centígrados, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.