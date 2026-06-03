Clima en Quintana Roo: ¿En qué municipios lloverá durante la tarde de hoy 3 de junio?

El estado de Quintana Roo seguirá este miércoles 3 de junio con cielos nublados en la mayoría de los municipios, con probabilidad de lluvias con chubascos y actividad eléctrica.

El ambiente caluroso seguirá presente, con temperaturas máximas de hasta los 37 grados y sensaciones térmicas superiores a los 40.

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Playa del Carmen

Se pronostican cielo medio nublado con lluvias y chubascos aislados; la temperatura máxima será de entre 33 y 35 grados con sensación térmica a los 38 grados y ambiente caluroso.

Tulum

Al igual que Playa, Tulum, tendrá cielo medio nublado con lluvias aisladas y chubascos. Con respecto a las temperaturas máximas, serán entre los 33 y 35 grados y la sensación térmica hasta los 28 grados.

Isla Mujeres

Se espera cielo medio nublado, lluvias intermitentes y actividad eléctrica. Las temperaturas máximas serán de entre 35 y 37 grados, con sensación térmica de hasta 40 grados.

Cozumel

La isla tendrá cielo medio nublado con lluvias y chubascos dispersos. Las temperaturas máximas oscilarán entre 31 y 33 grados, mientras que la sensación térmica alcanzará los 38 grados.

Bacalar

Registrará cielo medio nublado con lluvias y chubascos aislados.

La temperatura máxima será de entre 31 y 33 grados centígrados, con sensación térmica cercana a los 36 grados.

Puerto Morelos

El municipio mantendrá condiciones de cielo medio nublado y lluvias aisladas.

Las temperaturas máximas serán de entre 33 y 35 grados, con sensación térmica de hasta 38 grados y ambiente caluroso.

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Zona Maya

Lázaro Cárdenas registrará cielo medio nublado con lluvias, chubascos y actividad eléctrica. El ambiente será muy caluroso con temperaturas máximas de entre 35 y 37 grados. La sensación térmica podría alcanzar los 40 grados centígrados.

En José María Morelos se esperan lluvias aisladas bajo un cielo medio nublado. La temperatura máxima será de entre 32 y 34 grados, con sensación térmica de hasta 37 grados.

En la capital del estado se prevé cielo medio nublado con lluvias y chubascos aislados. Las temperaturas máximas oscilarán entre 31 y 33 grados, mientras que la sensación térmica alcanzará los 36 grados centígrados.