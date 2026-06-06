Temen una tragedia: terreno convertido en basurero se incendia una y otra vez en la SM 64

Un terreno baldío que durante décadas ha permanecido abandonado se convirtió en un basurero clandestino que acumula todo tipo de desechos. Además, vecinos denuncian que personas ingresan al predio para consumir sustancias y quemar chatarra recolectada, provocando incendios que con frecuencia se salen de control y ponen en riesgo a las viviendas cercanas.

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Ubicado sobre la calle 5 de la Supermanzana 64, el predio fue invadido por maleza y posteriormente utilizado como tiradero clandestino, una problemática que, según habitantes de la zona, se ha agravado con el paso de los años.

Los vecinos aseguran haber documentado numerosos incendios en el lugar. El más reciente se mantuvo activo desde el miércoles, debido a que el fuego continuó propagándose debajo de las capas de basura acumulada.

"Ya son muchas las veces que este terreno se incendia y, por más que los bomberos nos ayudan, vuelve a prenderse por toda la basura que permanece debajo y que no alcanza a extinguirse por completo", comentó el vecino Carlos Valladares.

Bomberos han intervenido en múltiples ocasiones. / Erick Romero

Este sábado, el incendio comenzó alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando los habitantes salieron de sus viviendas al observar una densa columna de humo negro. Aunque realizaron múltiples reportes a los servicios de emergencia, los primeros en llegar fueron elementos de la Policía Municipal.

Minutos después arribaron los bomberos, quienes iniciaron las labores para sofocar las llamas y evitar que el fuego alcanzara las viviendas cercanas.

Los residentes señalaron que uno de los principales problemas es un árbol de gran tamaño que, tras años de incendios constantes, quedó prácticamente carbonizado. Además, consideran que las raíces subterráneas podrían mantener focos de calor que favorecen la reactivación del fuego.

Pese a los esfuerzos realizados por los vecinos para que las autoridades intervengan y limpien el terreno, la situación continúa sin resolverse. Aseguran que la falta de acuerdos entre habitantes y el desconocimiento sobre la propiedad del predio han dificultado encontrar una solución definitiva.

"Este terreno y sus incendios son una amenaza. Todas las casas se llenan de humo. En ocasiones el fuego se registra durante la noche y al amanecer seguimos respirando humo, lo que provoca mareos y dolores de cabeza", señaló la vecina Yamileth.

Recordaron que años atrás un árbol de gran tamaño se incendió dentro del mismo terreno y las llamas alcanzaron tal magnitud que fragmentos de vegetación en llamas fueron arrastrados por el viento hacia otras calles de la colonia, incluso hasta la Supermanzana 63, al otro lado de la avenida Tulum.

A esta problemática se suma la acumulación de basura, llantas, refrigeradores y electrodomésticos abandonados, materiales que sirven como combustible y agravan cada incendio.

Ante esta situación, los vecinos buscan organizarse para alcanzar un consenso que permita gestionar la limpieza integral del terreno y retirar los residuos acumulados, con el fin de reducir el riesgo de futuros incendios que amenazan tanto las viviendas como la seguridad de las familias de la zona.

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JGH