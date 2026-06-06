Anticipan recale histórico de sargazo en Quintana Roo: estiman arribo más de 90 mil toneladas de algas a la costa

El Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe (IOGMC) anticipó un arribo histórico de sargazo para Quintana Roo, al reportar un estimado de 90 mil 538 toneladas de esta macroalga flotando en la región del mar Caribe, cifra considerada la más alta registrada para estas fechas desde el 2018.

Ante este escenario, se anunció el envío de brigadas, maquinaria y equipo especializado para atender la llegada masiva de la planta marina en Mahahual, luego de que la Costa Maya adquiriera una creciente relevancia en el ámbito turístico nacional.

De acuerdo con el más reciente boletín diario de sargazo en el mar Caribe, emitido por el IOGMC, el volumen detectado supera las concentraciones observadas durante julio y agosto del año pasado, meses históricamente identificados como los de mayor acumulación de esta biomasa en las playas de Quintana Roo.

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El documento prevé que el 2026 podría convertirse en uno de los años con mayor presencia de sargazo jamás registrados en la región.

“La cantidad de sargazo superará el 75 por ciento de los valores históricos y probablemente se convierta en un año récord para el verano del 2026”, advirtió el organismo.

Ante esta perspectiva, el semáforo de monitoreo fue colocado en color rojo, clasificación que corresponde a una presencia excesiva de la macroalga.

Asimismo, se advierte una alta probabilidad de recale en prácticamente toda la franja turística del Caribe Mexicano, desde isla de Cozumel y Playa del Carmen hasta Tulum y la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.

De igual forma, el fenómeno podría intensificarse en el litoral sur del estado, desde Mahahual hasta el sur de Xcalak.

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En Mahahual, hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos han reforzado las labores diarias de saneamiento para evitar que el material orgánico se acumule en la costa y genere afectaciones tanto a visitantes como a residentes.

El secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Rébora Aguilera, aseguró que se pondrá en marcha una estrategia especial para enfrentar esta contingencia en Mahahual.

Precisó que, en un plazo no mayor a dos semanas, serán enviados grupos de trabajo, maquinaria y herramientas con el objetivo de fortalecer las acciones de retiro del alga.

Agregó que se trata de recursos adicionales a los que ya destinan el Ayuntamiento de Othón P. Blanco mediante el programa de Empleo Temporal, la Secretaría de Marina y los prestadores de servicios turísticos.

Detalló que la inversión destinada al combate del sargazo en toda la entidad asciende a 200 millones de pesos; sin embargo, las autoridades continúan gestionando mayores recursos ante el impacto que este fenómeno genera en los litorales quintanarroenses.

Tan sólo durante los primeros cinco meses del presente año se han recolectado más de 50 mil toneladas de sargazo, volumen que resulta significativo si se considera que durante todo el 2025 fueron retiradas 97 mil toneladas de esta macroalga.