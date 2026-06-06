Puerto Morelos proyecta ampliar a cinco kilómetros la barrera antisargazo

Puerto Morelos mantiene cerca de tres kilómetros de barreras antisargazo frente a su litoral y proyecta ampliar la cobertura hasta cinco kilómetros como parte de las acciones implementadas para contener el arribo de la macroalga, fenómeno que hasta el momento registra una menor afectación en comparación con otros puntos de la costa de Quintana Roo.

La información fue dada a conocer durante una jornada de trabajo en la que autoridades ambientales federales, del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento realizaron un recorrido por la zona de playas para evaluar las condiciones actuales del sargazo y revisar las estrategias aplicadas para enfrentar el recale de esta alga marina durante la presente temporada.

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Durante la visita se informó que la contención de la macroalga se apoya tanto en infraestructura marítima como en las características naturales de la zona, particularmente la barrera arrecifal ubicada frente a las costas del municipio, la cual contribuye a reducir el impacto del fenómeno y limita la llegada de grandes cantidades de material orgánico a las playas.

Como parte de la estrategia de atención, se contempla ampliar la extensión de las barreras antisargazo de los casi tres kilómetros actualmente instalados hasta alcanzar cinco kilómetros de cobertura. El proyecto considera extender la protección hacia las zonas norte y sur del litoral mediante acciones coordinadas con distintos sectores vinculados a la actividad turística y ambiental.

Las autoridades también informaron que continúan las labores permanentes de limpieza y recolección en las áreas donde se registra acumulación del vegetal. De acuerdo con los datos presentados, hasta el momento no se reportaron afectaciones a la salud entre el personal encargado de estas tareas, el cual opera con equipo de protección y apoyo de maquinaria especializada para atender recales de mayor volumen.

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Asimismo, se anunció la incorporación de nuevos contenedores y equipo de apoyo que serán destinados a fortalecer las labores operativas durante la temporada, recursos que se sumarán a la logística, combustible y personal que participan en los trabajos de contención.

Posteriormente, la comitiva realizó una visita a las instalaciones de la empresa "Carbon Wave", dedicada al procesamiento y aprovechamiento del sargazo mediante esquemas de economía circular. Durante el recorrido fueron presentados diversos procesos enfocados en la transformación del organismo en productos con aplicaciones agrícolas e industriales.

Entre los proyectos expuestos se encuentran la elaboración de fertilizantes, bioestimulantes para cultivos y otros materiales derivados del sargazo, cuya producción busca reducir el impacto ambiental generado por los recales masivos y ofrecer alternativas para su aprovechamiento.

Durante la reunión también fueron revisadas las acciones relacionadas con la recolección, procesamiento y valorización de la biomasa, así como los avances en el desarrollo de tecnologías orientadas al uso de este recurso en distintos sectores productivos.