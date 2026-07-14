Varicela aumenta 30% en Quintana Roo; suma 810 casos

La varicela mantiene una tendencia al alza en Quintana Roo. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, durante la última semana se confirmaron 27 nuevos contagios, con lo que la entidad acumula 810 casos en lo que va del 2026, de los cuales 426 corresponden a hombres y 384 a mujeres.

Las cifras reflejan además un incremento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se habían contabilizado 622 casos, lo que representa 188 contagios más, equivalente a un aumento cercano al 30 por ciento.

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El médico particular Froylan Alvarado advirtió que este comportamiento es consistente con la alta capacidad de transmisión del virus de la varicela-zóster.

Explicó que la enfermedad se propaga con facilidad mediante gotículas respiratorias y por contacto directo con las lesiones, por lo que los brotes suelen presentarse en escuelas, guarderías y hogares donde existe convivencia estrecha entre menores.

Un sistema inmunológico débil puede causar complicaciones severas / Especial

Añadió que, aunque la mayoría de los casos evoluciona favorablemente, en lactantes, adolescentes, adultos y personas con sistemas inmunológicos debilitados puede derivar en complicaciones como infecciones bacterianas de la piel, neumonía o afectaciones neurológicas.

Ante el incremento de casos, autoridades de Salud en Quintana Roo recomendaron que quienes presenten fiebre y la erupción característica permanezcan aislados hasta que todas las lesiones formen costras, además de evitar la automedicación y acudir a valoración médica para disminuir el riesgo de contagios y complicaciones.

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Precauciones

Asimismo, señalaron que la varicela es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que el contacto cercano con una persona infectada o con sus secreciones respiratorias puede favorecer la propagación del virus, especialmente en escuelas, guarderías y hogares donde conviven menores.

Como parte de las acciones de atención y prevención, las Caravanas Móviles de Salud estarán del 13 al 17 de julio en diferentes puntos de la entidad, entre ellos La Unión, Plan de la Noria y la colonia irregular El Milagro, en Cancún.

A nivel nacional, durante la última semana contabilizada se registraron mil 72 casos y un acumulado de 32 mil 318 contagios.