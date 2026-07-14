Más de 700 reportes por apagones en Yucatán; CFE mantiene trabajos para restablecer el servicio

Las afectaciones provocadas por el paso del temporal del fin de semana mantienen sin servicio eléctrico a algunos sectores de Yucatán, mientras continúan las labores para reparar la infraestructura dañada.

Autoridades estatales informaron que la mayoría de los reportes ya fue atendida, aunque persisten casos que requieren intervenciones más complejas.

Durante el Live semanal del gobernador Joaquín Díaz Mena, el director de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner, dio a conocer que se recibieron más de 700 reportes por interrupciones en el suministro eléctrico derivadas de las intensas lluvias y las rachas de viento superiores a los 90 km/h registradas en la entidad.

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El funcionario precisó que el 98 por ciento de los reportes ya fue resuelto mediante la coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, explicó que algunos puntos permanecen sin energía debido a los daños sufridos en la red eléctrica.

Caída de árboles, postes y cables provocó los apagones

Gamboa Miner detalló que la fuerza del viento ocasionó la caída de árboles, postes, líneas y cables, además de afectar distintos componentes de la infraestructura eléctrica, lo que provocó cortes del servicio en diversas zonas del estado.

Indicó que la Agencia de Energía de Yucatán mantuvo comunicación permanente con la CFE desde que comenzaron las primeras fallas, con el objetivo de canalizar los reportes ciudadanos y dar seguimiento a las acciones de reparación.

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Finalmente, señaló que las cuadrillas de la CFE continúan trabajando en los sitios donde aún no se ha restablecido el suministro eléctrico, principalmente en aquellos que requieren la sustitución de postes, cableado u otra infraestructura.

Las personas que sigan presentando fallas pueden reportarlas al número 999 343 1443 de la Agencia de Energía de Yucatán para su canalización y atención.