Quintana Roo supera los 4 mil casos de diabetes; también repuntan los contagios de varicela

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, correspondiente a la semana 23 de 2026, la diabetes continúa siendo una enfermedad activa en Quintana Roo, con una incidencia que afecta tanto a adultos como a la población pediátrica.

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La entidad acumula 4 mil 484 casos de diabetes tipo II en lo que va del año. Esta cifra representa un aumento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 3 mil 362 casos, lo que equivale a un incremento del 33.3%. En la última semana evaluada se registraron 166 nuevos pacientes, de los cuales siete corresponden a diabetes tipo I, una variante que suele presentarse en la infancia y la adolescencia.

Sin embargo, el sector salud no desglosa las incidencias por edad en el reporte semanal, por lo que no es posible determinar cuántos menores viven actualmente con el padecimiento en el estado.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la causa de muerte del menor de 11 años reportado recientemente en la Región 258, por lo que no se ha establecido si el hecho está relacionado con la diabetes u otra condición médica. Las autoridades sanitarias no han emitido un parte médico público sobre el caso; no obstante, el deceso ocurre en un contexto donde dicha enfermedad mantiene una constante presencia en territorio quintanarroense.

La diabetes tipo I es una afección autoinmune que puede aparecer en la niñez. Requiere tratamiento con insulina de por vida y, sin un control adecuado, puede derivar en complicaciones graves como la cetoacidosis diabética, una urgencia médica que puede provocar coma o la muerte. La evidencia médica indica que este tipo de diabetes no está asociada al estilo de vida, sino a un fallo del sistema inmunológico que destruye las células productoras de insulina.

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JGH