Descarga ilegal de aguas residuales amenaza el litoral de Playa del Carmen

Una descarga de aguas negras directamente al mar estaría provocando una grave contaminación de los recursos naturales, la proliferación de algas que asfixian a los corales y un riesgo para la salud pública en Playa del Carmen, por lo que prestadores de servicios turísticos náuticos exigieron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para investigar el caso y sancionar a los responsables.

El buzo José García Lara explicó que el vertido permanecía oculto por la gran cantidad de sargazo acumulado sobre la costa y el lodo que cubría la tubería por donde se descargan las aguas residuales. Sin embargo, al disminuir el volumen del alga, la infraestructura quedó al descubierto.

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De acuerdo con colaboradores de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), que diariamente realizan labores de limpieza, la tubería se localiza a la altura de la calle 14 con la franja costera. Indicaron que anteriormente no era visible debido a la acumulación de sargazo.

Conforme avanzó el retiro de la macroalga, el conducto quedó expuesto, aunque la descarga no es evidente y los olores característicos pasan desapercibidos por el fuerte hedor que desprende el lodo generado por las macroalgas.

Un activista señaló que la ingesta accidental de descargas contaminantes puede provocar diarrea, vómito y fiebre en los bañistas, lo que impactaría al destino / Gustavo Escalante

Para el ciudadano Santiago Villanueva Albornoz, el desagüe de aguas residuales al mar representa una seria amenaza para los arrecifes y la salud de la población, por lo que consideró que las autoridades de los tres niveles de Gobierno deben realizar monitoreos permanentes e imponer sanciones a quienes resulten responsables.

El activista ambiental Carlos Jiménez Arredondo señaló que el vertido de aguas residuales sin tratamiento al mar genera graves riesgos sanitarios y ecológicos, al favorecer la proliferación de bacterias y otros patógenos en las playas. Explicó que esta situación facilita la aparición de enfermedades gastrointestinales, respiratorias e infecciones, además de provocar la asfixia de los arrecifes coralinos y alterar el equilibrio de los ecosistemas costeros.

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Agregó que el contacto directo o la ingesta accidental de agua marina contaminada con bacterias, como los enterococos, puede causar diarrea, vómito, fiebre y enfermedades de origen viral. Ante este escenario, sostuvo que la Profepa debe iniciar una investigación, ya que esta descarga vulnera los esfuerzos para proteger y conservar los recursos naturales.

El lanchero José Lara Montes advirtió que, si esa agua impacta las zonas de pesca, las toxinas, metales pesados y otros contaminantes presentes en las aguas residuales podrían bioacumularse en peces y mariscos, generando riesgos a largo plazo para los consumidores. Aunque hasta el cierre de esta edición no existen reportes sobre afectaciones de este tipo, consideró indispensable reforzar las inspecciones y mantener una vigilancia constante en el litoral de Playa del Carmen para preservar el patrimonio ambiental.