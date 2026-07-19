Domingo violento en Cancún: Ejecutan a balazos a un hombre en Villas Otoch

Un hombre fue ejecutado a balazos sobre la avenida Bahía real en las inmediaciones de la Supermanzana 247 fraccionamiento Villas Otoch.

La zona fue coordinada por elementos policiacos para médicos confirmaron que esto ya no contaba con signos vitales.



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Habitantes de los alrededores refirieron escuchar alrededor de cinco detonaciones de arma de fuego y una motocicleta huir rápidamente de la zona el ahora occiso circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika y quedó sin vida sobre el pavimento con dos impactos de arma de fuego en el cuerpo.



Elementos de la Policía Municipal acordaron la zona para la preservación de indicios hasta el arribo de peritos criminalistas de la fiscalía general del estado para realizar el embalaje de los casquillos percutidos y el levantamiento del cuerpo