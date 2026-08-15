¿Un corralón en plena calle? Más de 30 vehículos asegurados obstruyen vialidad en Chetumal

Habitantes de la colonia Nueva Italia exigieron al fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, retirar los vehículos asegurados que permanecen estacionados sobre la calle Génova, entre las avenidas Adolfo López Mateos y Venustiano Carranza, debido a las afectaciones a la movilidad que esta situación genera en el sector.

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En un recorrido de POR ESTO! por el área se constató que sobre dicha vialidad permanecen estacionados más de 30 automotores en ambos costados desde hace varios meses e incluso años. Esta situación dificulta el tránsito continuo de los más de mil 200 habitantes de la zona, entre los que predomina la población de adultos mayores.

De acuerdo con testimonios de los vecinos, se han presentado múltiples reportes ante la Fiscalía General del Estado sin que hasta el momento se haya realizado el retiro o la reubicación de las unidades. Señalaron que la falta de atención a esta problemática coincide con el hecho de que el titular de la dependencia despacha de manera habitual en la ciudad de Cancún.

Más de 30 automotores permanecen estacionados en ambos costados de la vialidad. / Fernando Olvera

Felicia Vivas, residente del rumbo desde hace más de 20 años, expuso que la presencia de estos vehículos dificulta el paso por las banquetas y el desplazamiento peatonal. Asimismo, indicó que durante las noches y madrugadas se han registrado robos a las unidades estacionadas en ese tramo, situación que genera preocupación entre los colonos por la cercanía con las instalaciones de la representación social.

José Luis Asencio, habitante que utiliza bastón para desplazarse, explicó que el espacio reducido complica el acceso cotidiano a sus viviendas. Ante esto, solicitó que la autoridad ordene el traslado de los automóviles a un terreno adecuado para liberar la vía, la cual funciona como punto de interconexión hacia calles como Sicilia, Roma, Florencia, Nápoles e Insurgentes.

Por su parte, Rogelio Aldana señaló que la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, no incluyó este tramo durante los operativos recientes destinados a retirar vehículos abandonados en la capital del Estado, por lo que la vialidad continúa funcionando como un área de resguardo de unidades bajo custodia.

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La calle Génova abarca sectores residenciales y de servicios con un flujo constante de personas durante el día. La circulación en la zona se vincula con la presencia de establecimientos comerciales y oficinas gubernamentales, entre ellas la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, además de servicios locales como alojamientos, restaurantes, farmacias, clínicas y lavanderías.

JGH