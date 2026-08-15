¿Ritual o accidente? Hallan becerros muertos en el misterioso Cenote de la Bruja en Bacalar

El Cenote Negro, conocido popularmente como el Cenote de la Bruja, en el municipio Bacalar, volvió a llamar la atención tras la aparición de dos crías de becerro en sus aguas, hecho similar al registrado hace dos años. Además, otros dos animales fueron encontrados sin vida en las inmediaciones, situación que ha generado inquietud entre habitantes de la zona.

Noticia Destacada Bacalar y su cenote más temido: La famosa leyenda de la bruja que maldijo sus aguas

Algunos pobladores relacionaron el hallazgo con posibles rituales, pero hasta el momento no existe una versión oficial ni evidencia que respalde esa hipótesis.

El sitio se encuentra en el entorno de la Laguna de los Siete Colores y es reconocido como el cenote de menor diámetro de la región, además de estar ligado a una de las leyendas más conocidas del décimo municipio.

De acuerdo con la tradición oral, una mujer de avanzada edad que habría sobrevivido a la Guerra de Castas vivió antiguamente en una choza cercana, donde colocaba muñecas viejas entre los árboles.

La historia cuenta que, entre las décadas de 1960 y 1970, las autoridades le pidieron abandonar el lugar para construir un centro educativo. Como respuesta, supuestamente lanzó una maldición contra quienes se aproximaran, a quienes auguró enfermedades y desgracias.

Con el paso del tiempo, surgió la creencia de que algunos habitantes realizaban ceremonias en el cenote para contrarrestar el supuesto maleficio, lo que habría contribuido a consolidar el nombre de Cenote de la Bruja.

La formación natural supera los 90 metros de profundidad y destaca por sus aguas oscuras, en contraste con los tonos turquesa y azul de la laguna.

Tras el reciente hallazgo, vecinos han retomado estas historias para explicar lo ocurrido, aunque ninguna autoridad municipal, de Protección Civil o del sector ganadero ha informado oficialmente sobre el origen de los animales.

Entre las posibilidades se encuentran el acceso de ganado suelto al área o caídas accidentales. Por ahora, el caso permanece sin esclarecer.

Se espera que las autoridades correspondientes inspeccionen el lugar y determinen cómo llegaron los becerros al cenote, antes de atribuir el suceso a explicaciones sobrenaturales.

JGH