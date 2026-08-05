Crece inconformidad contra la CFE: Vecinos de Cancún denuncian meses sin luz y trámites sin respuesta

Las fallas en el suministro eléctrico y los conflictos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúan generando inconformidad en distintos puntos de la ciudad. Apenas la madrugada de ayer, habitantes del fraccionamiento Ciudad Natura bloquearon las principales vialidades de acceso y encendieron fogatas para exigir el restablecimiento del servicio, mientras que en colonias como la Región 213 vecinos denunciaron cortes de energía, presuntas irregularidades en sus medidores y trámites que, aseguran, se prolongan durante meses sin solución.

Una de las afectadas, Araceli, relató que desde hace seis meses permanece sin energía eléctrica luego de que personal de la CFE retiró el medidor de la vivienda que renta, bajo el argumento de que existía una supuesta conexión irregular (diablito) detectada desde 2020.

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“Me dijeron que había una anomalía desde hace años, pero esa casa era de renta y nunca nos mostraron dónde estaba ese supuesto diablito. Solo llegaron, hicieron el corte y después se llevaron el medidor”, narró.

La mujer explicó que, al no ser propietaria del inmueble, la CFE le negó información sobre el expediente y le solicitó una carta poder del dueño de la vivienda, quien reside fuera del estado. Desde entonces, aseguró haber acudido en repetidas ocasiones a las oficinas de la empresa, donde constantemente le piden nuevos documentos o le indican que el trámite debe enviarse a oficinas centrales para su autorización, además de exigirle un pago cercano a 30 mil pesos.

“Ya llevo siete meses dando vueltas. Cada vez que voy me ponen otra traba. Que falta un documento, que otra identificación, que espere. No hay solución y no tengo luz”, afirmó.

Residentes expusieron situaciones sin resolver y cuestionaron los procedimientos / Liza Vera

Ante la falta de electricidad, señaló que su familia sobrevive con un cable que les proporciona un familiar para mantener conectado únicamente el refrigerador y un ventilador durante las noches, mientras enfrentan las altas temperaturas.

Otro vecino, Jesús, enfrenta una situación similar desde hace seis años. Según relató, la CFE le atribuyó una anomalía en el servicio y actualmente mantiene un adeudo que, asegura, supera los 300 mil pesos, luego de varios años de conflictos y pese a haber acudido a distintas instancias, incluso con asesoría legal.

“Ya fui a la Profeco y a otros lados, pero sigue igual. Cada vez que vienen me cortan la luz, pero no me resuelven nada”, comentó.

Los testimonios se suman a las quejas que en los últimos días han surgido en diversas colonias de Cancún por interrupciones constantes del servicio eléctrico, como en Villas Otoch, donde habitantes reportaron bajos voltajes y demoras en la atención de solicitudes. Esta situación incluso derivó en bloqueos de vialidades por parte de vecinos que exigieron una solución inmediata.

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“A cada rato se va la luz y generalmente de noche, el calor es insoportable y ya no sabemos si lo hacen a propósito o de plano ya no pueden mantener el suministro”, indicó Gloria Arévalo, vecina de Villas Otoch.

“A veces solo se va un rato, pero cuando ocurre es muy frecuente. Hace como un mes se bloqueó la avenida y dijeron que iban a resolver el problema, pero o no quieren o no pueden, estamos muy cansados de esta situación”, expresó Alicia Brito.

Ante este panorama, los habitantes pidieron a la CFE agilizar la atención de los casos pendientes, transparentar los procedimientos utilizados para detectar presuntas irregularidades en los medidores y ofrecer alternativas para evitar que familias permanezcan durante meses sin acceso a un servicio básico.