Necesario unir esfuerzos para proteger el medio ambiente y la economía de Quintana Roo

Es necesario sensibilizar y educar a la población para prevenir la contaminación, hoy tenemos un destino turístico colapsado por los altos volúmenes del sargazo que ha impactado drásticamente a la economía. En el marco del “Día Mundial del Medio Ambiente” a conmemorarse este 5 de junio, todos debemos contribuir a la no contaminación, opinan los activistas: Guadalupe de la Rosa, Carlos Jiménez y Cristóbal Carrión.

La deforestación de la selva parece no tener límites, los daños irreversibles a la ecología es un atentado a la vida humana porque se está contaminando el manto freático y va perdiendo calidad el agua, aunado a los asentamientos humanos “irregulares” que están descargando aguas residuales al manto freático, la falta de tratamiento de los residuos sólidos, la contaminación es crítica que hasta ahora, las autoridades gubernamentales no lo han tomado en serio, describió el activista, Carlos Jiménez.

Por su parte, Guadalupe de la Rosa dijo que urge hacer conciencia ambiental, por todos lados se ha venido reportando deforestación y todo se arregla con el vale más pedir perdón que permiso, en tanto, nuestra ciudad se está degradando, y que como consecuencia de todo, tenemos los recales de sargazo sobre las costas que están destruyendo la economía, porque el turismo dejó de llevar a este paraíso sin playas.

Por su parte el activista, Cristóbal Carreón, dijo, el 5 de junio de cada año, se conmemora el “Día Mundial del Medio Ambiente”, es a nivel global que se viene recordando desde los años 70, fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, después de celebrar esto que fue la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano donde se expresaron temas de preocupación ambiental y de deterioro ambiental planetario.

Hoy esta conmemoración busca opciones, formas de prevenir de forma colectiva o de forma individual, concientizar y educar a la población mundial sobre los diferentes problemas ambientales que tenemos y que día a día nos golpea.

Noticia Destacada Piden regular motos acuáticas en Bacalar tras denuncias por muerte de tortugas

Es importa recordar esta fecha, pero también que se discuten los temas ambientales que están en boca de todos, ya que generan malestares, en el norte del país pretenden extraer gas natural, y esto es un problema muy grave que contamina no solamente el suelo, sino también a las aguas subterráneas, y la deforestación, el cambio de uso de suelo, y la contaminación del agua, de la atmósfera, son problemas más apremiantes que nos lleva a una crisis ambiental, refirió.

La contaminación está basada en la generación de plásticos, aunque tenemos una Ley que obliga a los municipios a entrarle a estas estrategias de los productos, hace falta mucho, en Quintana Roo tenemos la Ley de Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo.

En su artículo primero dice que todos los ciudadanos tenemos que participar, sin embargo, no se aplica o no lo saben, ya que los gobiernos no difunden la información, no ponen mayor intención en cumplir la ley, además que hace falta recicladoras y plantas de compostaje para cumplir esta ley.

En Quintana Roo, hace falta que la Procuraduría Federal al Ambiente (PPA), y la Procuraduría de Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hagan su trabajo adecuadamente.