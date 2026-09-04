Trabajadores de Q. Roo lidian con días solidarios y despidos pese a que México ocupa el 4to lugar mundial en gasto turístico

México se colocó como la cuarta potencia mundial en gasto de viajes de placer y ocio, mientras Quintana Roo se mantiene como referente internacional del sector, de acuerdo con el WTTC. Sin embargo, trabajadores señalan que ese liderazgo no se refleja en sus ingresos, particularmente ante la aplicación de días solidarios y despidos en esta temporada. A su vez, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano pidió mayores recursos para promoción turística, ante la reducción de la ocupación por factores como la disminución de vuelos, el tipo de cambio y la proliferación de rentas vacacionales.

Uno de cada tres empleos es generado por la industria de viajes y turismo, y Quintana Roo es referente mundial del turismo, afirmó Gloria Guevara Manzo, presidenta y directora general (CEO) del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

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Aseguró que México se colocó como cuarta potencia a nivel mundial en gastos de viajes de placer y ocio, indicador que comparten este día a nivel global desde el Caribe Mexicano.

Durante su visita a Cancún para presentar nuevos indicadores internacionales del sector, Guevara Manzo destacó el trabajo que se realiza en Quintana Roo y señaló que las experiencias y mejores prácticas desarrolladas en el estado son compartidas por el WTTC con otros destinos turísticos del mundo.

La visita de la presidenta del sector coincidió con la presentación de dos nuevos rankings internacionales del organismo. Uno de ellos coloca a México en la cuarta posición mundial por la contribución directa del turismo, únicamente por debajo de Estados Unidos, China y Alemania.

Menos vuelos, la tasa cambiaria y las rentas vacacionales amenazan con cierres / Liza Vera

El segundo indicador ubica a México también en el cuarto lugar mundial por el gasto relacionado con los viajes de placer, una posición que, dijo, tiene una estrecha relación con la fortaleza de destinos como Quintana Roo. “Por esa razón estoy aquí en Quintana Roo y venimos a lanzar este indicador, porque un estado ha contribuido de forma significativa en los viajes de placer”, señaló.

Aseguró que el estado tiene importantes oportunidades para continuar creciendo, atraer nuevas inversiones, fortalecer a los empresarios y mantener políticas públicas que impulsen al sector.

Reconoció que existen retos para la industria turística, pero consideró que el avance dependerá de mantener una estrecha colaboración entre los sectores público y privado. Finalmente, sostuvo que Quintana Roo no solo representa un referente nacional, sino también internacional, por lo que sus resultados y estrategias pueden servir como ejemplo para otros destinos del mundo.

El estado lidera como referente internacional; genera uno de cada tres empleos / Rodolfo Flores

En tanto, trabajadores aseguran que les gustaría verlo reflejado en su economía, más en esta temporada con la aplicación de días solidarios y despidos.

Tal es el caso de la ama de llaves Carolina Chan, quien aseguró que, si bien en el hotel recibe prestaciones laborales, con la temporada baja que inició desde mayo pasado tienen al menos un mes con la aplicación de los llamados “días solidarios” —descansos sin goce de sueldo de cuatro días a la quincena—, lo que le genera menores ingresos para su familia.

Por su parte, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano propuso que, ante la reducción en la ocupación hotelera que se vive en Quintana Roo y a nivel nacional debido a desafíos como la reducción de vuelos, la tasa cambiaria y la proliferación de rentas vacacionales, es importante que se destinen más recursos a la promoción turística, con base en una estrategia nacional y estatal.

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David Ortiz Mena, presidente de este consejo —que congrega a las distintas asociaciones de hoteles del estado—, señaló que el actual panorama adverso pone en riesgo a las empresas del sector, incluso al grado de registrarse cierres temporales por parte de algunos centros de hospedaje.

Los retos actuales incluyen el crecimiento desequilibrado de las rentas vacacionales, una tasa de cambio que ha encarecido los destinos de México en un 30% y una reducción considerable de los asientos de avión disponibles.