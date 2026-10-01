Protección Civil alerta por lluvias muy fuertes e intensas en Yucatán este fin de semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) exhortó a la población de todo Yucatán a extremar precauciones, principalmente después del mediodía, debido al pronóstico de lluvias de intensidad moderada a muy fuerte y precipitaciones muy fuertes a intensas durante el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre.

De acuerdo con Procivy, las condiciones de mayor intensidad se concentrarán en municipios del centro, sur y poniente del estado, por lo que se recomienda tomar previsiones antes de salir de casa y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

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¿Dónde habrá lluvias muy fuertes e intensas en Yucatán?

Las lluvias muy fuertes a intensas se esperan principalmente en Samahil, Kopomá, Kinchil, Maxcanú, Santa Elena, Oxkutzcab, Tekax, Kaua, Chankom, Tekom, Quintana Roo, Dzitás y municipios aledaños.

En el resto de Yucatán, las precipitaciones serán de intensidad moderada a muy fuerte, por lo que también podrían registrarse encharcamientos, reducción de visibilidad y condiciones complicadas para la circulación.

Protección Civil pide precaución en el Sur

Procivy emitió un llamado especial a los habitantes de Oxkutzcab, Ticul, Santa Elena, Maní y Tekax, debido a que el agua que desciende de las regiones altas podría generar corrientes fuertes y acumulaciones en zonas bajas.

Ante estas condiciones, la población debe evitar acercarse o intentar atravesar zonas donde el agua presente corriente, incluso si aparentemente el nivel no es elevado.

¿Qué hacer durante las lluvias fuertes en Yucatán?

Protección Civil recomienda tomar las siguientes precauciones durante el periodo de lluvias:

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No cruzar calles inundadas , especialmente si existe corriente de agua.

, especialmente si existe corriente de agua. Alejarse de cables caídos y evitar acercarse a instalaciones eléctricas afectadas.

y evitar acercarse a instalaciones eléctricas afectadas. Mantenerse atento a los avisos oficiales de Protección Civil .

. Extremar precauciones al conducir después del mediodía, principalmente en las zonas con mayor probabilidad de lluvias.

En caso de emergencia, comunicarse de inmediato al 9-1-1.

La recomendación general es permanecer atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas durante el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre, especialmente en las zonas donde se prevén lluvias muy fuertes a intensas.