¡Código Rojo en Cancún! Acribillan a un hombre en la colonia Valle Verde; pistoleros logran escapar

Un hombre fue víctima de un ataque armado la tarde noche de este lunes en la colonia Valle Verde, cuando sujetos al parecer desde una motocicleta le dispararon de manera directa. En el sitio fueron localizados alrededor de 20 casquillos percutidos probablemente de arma corta.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:45 horas de este lunes, cuando dos sujetos en una motocicleta accionaron un arma de fuego contra un hombre que se encontraba caminando sobre la avenida principal de la colonia, tras las detonaciones la víctima corrió varios metros hasta caer inconsciente.

Ante los hechos, los testigos dieron parte a las autoridades a través del sistema de emergencias 911, lo que generó la activación del llamado “código rojo”, poniendo en alerta a personal del Complejo de Seguridad (C5), quienes movilizaron a elementos de la Policía Municipal, Estatal, Ejército, Guardia Nacional y Marina.

Tras confirmarse los hechos se pidió la intervención de paramédicos, sin embargo, los socorristas solo arribaron por protocolo y para confirmar que la víctima ya no tenía signos vitales, en ese momento el sitio fue acordonado para preservar los indicios hasta la llegada de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Durante el procedimiento de la Policía Ministerial de Investigación y peritos forenses, se pudo obtener información que señaló que sobre la avenida fueron encontrados alrededor de 20 casquillos percutidos, al parecer de arma corta. Mientras que, el cuerpo de la víctima fue encontrado en un camino de terracería a un costado del acceso principal a unos 600 metros de la avenida José López Portillo.

Información obtenida reveló que, la víctima era un hombre de alrededor de 30 años, de complexión delgada, tez morena, vestía playera roja, bermudas azules de cuatros, calcetines negros y tenis; la persona hasta el momento permanece como desconocida.

Los agentes de investigación se entrevistaron con los testigos, quienes señalaron que los responsables escaparon entre las calles de la colonia, asimismo indicaron que el ataque fue directo, pues la persona caminaba sobre la avenida principal cuando se acercaron los sicarios y dispararon.

Tras las diligencias, el cuerpo y los casquillos fueron levantados para su posterior traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizará la necropsia de ley, en tanto se espera que en las próximas horas sea identificado por sus familiares.

Cabe mencionar, que como parte de las diligencias se inició la búsqueda de cámaras de vigilancia que ayuden a obtener imágenes de los responsables y de esta forma agilizar su identificación.