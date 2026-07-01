Ni el Mundial impulsó el turismo: Cae ocupación hotelera y actividad aérea en Cancún

Pese a que junio marcó el arranque de la Copa Mundial de Fútbol 2026, este polo turístico no registró el repunte que esperaba el sector. Por el contrario, la ocupación hotelera y las operaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) mostraron una tendencia a la baja respecto al año pasado.

De acuerdo con la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, del 1 al 28 de junio la ocupación acumulada fue de 66 por ciento, con 60 mil 295 visitantes, 10 puntos porcentuales menos que el 76.2 por ciento registrado en el mismo periodo de 2025 en la zona hotelera. En el centro de la ciudad el comportamiento también fue negativo, al pasar de 53.6 a 46.1 por ciento, con apenas 6 mil 487 huéspedes.

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En la terminal aérea el panorama fue similar. Durante todo junio ninguna jornada llegó a las 500 operaciones. El máximo del mes se registró el 20 de junio con 494 vuelos, mientras que el nivel más bajo ocurrió el 2 de junio con apenas 390. El último día del mes cerró con 412 vuelos, lo que refleja un comportamiento muy por debajo de las expectativas generadas por la justa mundialista.

Autoridades, especialistas y empresarios atribuyeron la desaceleración a diversos factores. Aerolíneas como American Airlines y United Airlines reubicaron parte de su capacidad hacia rutas domésticas en Estados Unidos, reduciendo la oferta hacia el Caribe Mexicano.

Durante la reciente asamblea del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, el titular de la Secretaría de Turismo estatal, Bernardo Cueto Riestra, expuso que, además de factores externos, la presencia de sargazo, los conflictos geopolíticos y la limitada oferta de vuelos han provocado la baja en la afluencia.

Por su parte, Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sustentable (STARC), informó que para la temporada de verano de 2026 se registra una reducción de aproximadamente 900 mil asientos de avión desde Estados Unidos hacia el destino, lo que impacta directamente en la llegada de paseantes.

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Asimismo, Rodrigo de la Peña Segura, dirigente de la asociación de hoteles, reconoció que las reservas para el periodo veraniego se encuentran por debajo de los niveles reportados en 2025.

A este escenario se suman el incremento en las tarifas aéreas por el alza en el precio del combustible y la percepción de inseguridad, factores que continúan afectando la competitividad de la región. De esta forma, el inicio del Mundial no logró traducirse en una mayor afluencia de viajeros ni en un incremento de la actividad aérea, lo que confirma uno de los comienzos de verano más complicados de los últimos años.