Sancionan a joven que vandalizó unidad MOBI en Cancún; deberá limpiar y pintar paraderos

Un joven que fue captado mientras rayaba una unidad del sistema de transporte MOBI en Cancún deberá realizar trabajos de limpieza y pintura en paraderos como medida para reparar el daño, informó el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek.

El caso se dio a conocer luego de que las imágenes del incidente circularan en redes sociales, donde se observa al joven realizando pintas en el interior del autobús.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, la persona fue identificada mediante las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la unidad.

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Deberá reparar el daño en paraderos

Como parte de la medida anunciada, el joven tendrá que participar en labores de limpieza y pintura en paraderos del transporte público. La acción busca que repare el daño ocasionado al mobiliario y a la unidad de MOBI.

Hernández Kotasek señaló que la identificación fue posible gracias a las cámaras instaladas en el autobús, cuyas imágenes permitieron reconocer al responsable de realizar los rayones.

Reportan otros incidentes en autobuses

El titular de Imoveqroo también dio a conocer otros tres casos relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas al interior de unidades del transporte público, correspondientes a las rutas 17 y 27.

Según lo informado, dos de estos incidentes ocurrieron en autobuses de la ruta 27 y uno en la ruta 17. Las personas involucradas fueron identificadas y se encontraban en un proceso administrativo.