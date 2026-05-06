Estrena accidente nuevo puente Nichupté; conductor pierde el control mientras presuntamente grababa video

El recién inaugurado puente vehicular registró la tarde de este miércoles 6 de mayo su primer accidente automovilístico, luego de que el conductor de un vehículo particular color blanco perdiera el control de la unidad y terminara impactándose mientras circulaba sobre la estructura vial con dirección hacia la avenida Kabah.

El percance ocurrió alrededor de las 15:00 horas, momento en que diversos automovilistas que transitaban por la zona observaron un automóvil detenido en medio de uno de los carriles, con severos daños en la parte frontal, lo que generó preocupación entre quienes circulaban sobre el puente.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría intentado grabar un video de su recorrido mientras manejaba sobre el nuevo paso vehicular; sin embargo, esta distracción habría provocado que perdiera el control del volante y terminara colisionando contra la estructura de contención.

Tras el accidente, otros conductores solicitaron apoyo a través del número de emergencias, por lo que rápidamente arribaron elementos de Tránsito Municipal y agentes de la Policía Municipal para brindar seguridad en la zona y evitar otro incidente mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del choque, el conductor resultó ileso y no fue necesario su traslado a un hospital, confirmándose únicamente daños materiales de consideración en la unidad involucrada.

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Durante varios minutos, las autoridades realizaron labores de abanderamiento para mantener el flujo vehicular y prevenir riesgos a los automovilistas que continuaban circulando sobre el puente, el cual había sido inaugurado apenas horas antes del incidente.

El vehículo quedó parcialmente atravesado sobre el carril, lo que ocasionó tránsito lento en dirección a la avenida Kabah mientras personal de Tránsito efectuaba el peritaje correspondiente para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

En el lugar de los hechos, algunos testigos señalaron que el conductor aparentemente manipulaba su teléfono celular con la intención de captar imágenes o grabar video del trayecto sobre el nuevo puente, situación que habría derivado en la pérdida de control de la unidad.

Finalmente, una grúa fue solicitada para retirar el vehículo siniestrado y liberar completamente la circulación en la zona. El incidente dejó únicamente daños materiales, convirtiéndose en el primer percance registrado sobre esta nueva obra vial.