Puente Nichupté: Esta es la velocidad máxima permitida para circular

Con el inicio de operaciones del Puente Vehicular Nichupté, autoridades informaron cuál será la velocidad máxima permitida para quienes transiten por esta nueva vía que conecta el centro de Cancún con la Zona Hotelera.

De acuerdo con lo establecido, los automovilistas deberán respetar un límite máximo de 60 kilómetros por hora, medida implementada para garantizar la seguridad durante el recorrido, al tratarse de una vialidad elevada y con tramos sobre el sistema lagunar Nichupté.

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Asimismo, se indicó que el tiempo estimado de cruce será de hasta 9 minutos como máximo, dependiendo del flujo vehicular y las condiciones del tránsito.

Las autoridades exhortaron a los conductores a mantener precaución, respetar la señalización y no exceder el límite de velocidad, ya que el cumplimiento de estas reglas permitirá una circulación ordenada y reducirá el riesgo de accidentes.

Vehículos que no están permitidos en el Puente Nichupté

Como parte de las medidas de seguridad, se informó que ciertos vehículos y usuarios no podrán circular por el puente.

Entre los que no están permitidos se encuentran: