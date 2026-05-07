¡Otro incidente en el Puente Nichupté! Auto se queda sin gasolina y genera caos vial sobre la vía

En el segundo día de la apertura del Puente Nichupté para la circulación de vehículos, un nuevo incidente ocasionó retrasos en el tránsito en el sentido hacia la zona hotelera, por un automóvil que se quedó varado por falta de gasolina.

Algunos conductores comentaron que esta situación puso a prueba de nueva cuenta la capacidad de respuesta de elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, quienes se encuentran a cargo de la vigilancia y prevención de accidentes en esta zona.

Por este motivo, los elementos señalaron que dispondrán del servicio de una grúa de manera permanente en alguno de los puntos del puente, para atender de manera inmediata cualquier obstáculo en la circulación y evitar posibles congestionamientos por fallas mecánicas o accidentes.

Apenas el miércoles pasado, a unas horas de haber sido abierta la circulación en el Puente Nichupté, se registró un primer accidente, cuando un conductor que circulaba de manera distraída, posiblemente tomando un video del paisaje con su teléfono celular, golpeó uno de los borlados que delimitan el área de la ciclovía y con esto registró la rotura del eje del neumático delantero derecho.

Este percance generó tráfico en el único carril abierto a la circulación en ese momento, de la zona hotelera hacia el centro de la ciudad, porque los otros dos carriles estaban siendo utilizados para el tráfico hacia la zona de playas.

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La Dirección de Tránsito Municipal atendió la tarde de este jueves un segundo incidente, por un vehículo reportado como descompuesto sobre la vía de rodamiento, en el sentido del centro de la ciudad hacia la zona hotelera.

Los agentes que se encontraban en servicios de vigilancia acudieron al lugar y verificaron que se trataba de un automóvil marca MG color gris. El conductor mencionó que estaba en circulación, cuando el motor empezó a fallar hasta apagarse, alrededor de las 14:00 horas, poco antes de llegar a la zona de los arcos del puente.

Al realizar una revisión, el conductor reconoció que la situación se presentó por falta de gasolina y ante esto, los agentes de Tránsito aplicaron un abanderamiento preventivo, en lo que se realizaba el traslado de gasolina hasta ese punto para que pudiera retirarse.

Los agentes de Tránsito realizaron un dispositivo de vialidad para agilizar la circulación en lo que se abastecía de combustible al vehículo y evitar accidentes.