Por una foto ponen en riesgo a ciclistas: ¿está prohibido estacionarse en la ciclovía del Puente Nichupté?

Apenas un día después de su inauguración, el nuevo Puente Nichupté, obra emblemática que conecta el centro de Cancún con la Zona Hotelera, ya genera polémica entre ciclistas. Videos y denuncias en redes sociales muestran cómo conductores invaden la ciclovía exclusiva para estacionarse y tomar fotografías panorámicas, poniendo en grave riesgo la integridad de quienes circulan en bicicleta.

Noticia Destacada Estrena accidente nuevo puente Nichupté; conductor pierde el control mientras presuntamente grababa video

Uno de los casos más virales ocurrió este miércoles, donde se captó el momento en que un ciclista confronta directamente a un automovilista que se detuvo en el carril de bicicletas:

“El problema, gente como usted… gente como usted mata a los ciclistas. Miren, por eso ustedes matan ciclistas porque se meten… gente así como usted mata gente.”

El conductor responde que fue un descuido y que era su primera vez en el puente. El ciclista insiste:

“Señor, yo sé que usted ha viajado a todas partes del mundo. No es el primer puente que usted ha ido, no me diga eso.”

La discusión termina con el ciclista deseándole buen día al conductor, visiblemente molesto por la situación. En diversas publicaciones se ha señalado que el diseño de la ciclopista es ya de por sí de riesgo, sumado a que los autos lo invaden y lo usan de estacionamiento para tomar fotos. Detenerse debería estar prohibido.

¿Está prohibido estacionarse en la ciclovía?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del Municipio de Benito Juárez y las reglas específicas anunciadas para el Puente Nichupté:

La ciclovía es de uso exclusivo para bicicletas tradicionales y vehículos de propulsión humana, o bicicletas asistidas que no superen los 25 km/h. Está prohibido el paso de peatones, scooters, patinetas y cualquier otro vehículo no autorizado.

La normativa prohíbe detenerse o estacionarse en la ciclovía del puente.

El reglamento general de tránsito prohíbe estacionarse o detenerse en carriles exclusivos, acotamientos o zonas destinadas a otros modos de transporte, ya que genera riesgo para los usuarios vulnerables, pues ciclistas y peatones ocupan el primer lugar en la jerarquía de movilidad.

Aunque las autoridades no han emitido aún un comunicado específico sobre este incidente, la normativa deja claro que detenerse en la ciclovía para tomar fotos constituye una infracción y representa un peligro evidente, especialmente en un puente elevado sobre la laguna Nichupté.

Del diseño al peligro: Los incidentes recurrentes en la nueva obra de Cancún

Desde su apertura el 6 de mayo de 2026, el puente ha registrado ya varios incidentes:

Choques entre ciclistas en la bajada.

Al menos un vehículo que invadió la ciclovía tras un accidente vehicular.

Múltiples quejas en redes por autos estacionados en la zona de bicicletas.

Usuarios y ciclistas locales exigen mayor señalética, vigilancia y, sobre todo, respeto a la infraestructura diseñada precisamente para promover la movilidad segura y sostenible.

No sé exactamente que sea lo que urge en el Puente Nichupté, pero para los ciclistas parece que el diseño de la ciclopista es ya de por sí de riesgo y a eso se le suma que los autos lo invaden y lo usan de estacionamiento para tomar fotos. Detenerse debería estar prohibido 🚫 pic.twitter.com/k1jmW7GLzA — Joana Maldonado (@joanayelian1) May 7, 2026

Mientras tanto, el video del reclamo del ciclista sigue circulando y genera reacciones divididas: unos aplauden la valentía del ciclista, otros piden mayor educación vial y sanciones ejemplares para quienes usan la ciclovía como mirador improvisado.

¿Qué opinas tú? ¿Debería haber multas más estrictas o barreras físicas adicionales para proteger la ciclovía del Puente Nichupté? La seguridad de los ciclistas no debería depender de la buena voluntad de los conductores.

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