Familias cancunenses provocan caos vial en el Puente Nichupté

Una saturación en la circulación de vehículos se registró la tarde de este domingo a lo largo del Puente Nichupté, por miles de familias que decidieron recorrer esta nueva vialidad como paseo en la celebración del Día de las Madres.

Sin embargo, el paseo se convirtió en una pesadilla para algunos conductores, quienes mostraban signos de desesperación para poder avanzar a lo largo de las 11.2 kilómetros del puente que conecta la avenida Kabah con la zona hotelera, a la altura de la Plaza Kukulcán.

La situación se complicó alrededor de las 16:30 horas, cuando el carril reversible fue utilizado para el tránsito de vehículos de la zona hotelera hacia el centro de la ciudad, con lo que 2 carriles sirvieron para la circulación en este sentido, por la hora pico del tráfico.

En tanto, un solo carril permaneció para la circulación de la avenida Kabah hacia la zona hotelera, lo que dificultó el ingreso de cientos de vehículos.

De esta manera, una larga fila de unidades se registró en los carriles laterales de la avenida Kabah que sirven para ingresar a la rampa de acceso al puente, con lo que el tráfico se mantenía detenido por algunos momentos.

Noticia Destacada Cubano acusado de feminicidio en Cancún intentó suicidarse con ácido muriático

Además, algunos conductores detuvieron su marcha en las zonas de acotamiento, destinadas para situaciones de auxilio vial y se convirtieron en paraderos turísticos para la toma de fotografías, lo que hizo aún más lento el tráfico por las constantes maniobras de ascenso y descenso, lo que fue permitido por elementos de la Dirección de Tránsito Municipal.

En el transcurso del día se reportó el ingreso de personas que recorrieron a pie la ciclovía, pese a que está prohibido el paso a peatones en esta zona.

La noche del sábado se registraron complicaciones para ingresar a esta vialidad y muchos conductores optaron por salirse de la fila en la avenida Kabah, para evitar el congestionamiento vial.

En el transcurso de este domingo, algunos conductores realizaron maniobras para regresar hacia el centro, por la circulación lenta hacia la zona hotelera.

El Puente Nichupté fue abierto a la circulación vehicular el miércoles pasado, sin que se reportaran mayores complicaciones en su uso por cientos de trabajadores, pero el tráfico colapsó en el fin de semana por miles de personas que realizaron este recorrido de manera recreativa.