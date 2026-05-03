Puente Nichupté de Cancún vs muelle fiscal de Progreso: ¿cuál es más largo en México?

La reciente inauguración del Puente Nichupté en Cancún, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, volvió a poner en el centro de la conversación las grandes obras de infraestructura del sureste mexicano.

Este nuevo viaducto no solo promete mejorar la movilidad hacia la zona hotelera, sino que también destaca por su impresionante extensión.

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En este contexto, surge una comparación inevitable con otra estructura emblemática del país: el Muelle fiscal de Progreso, reconocido incluso a nivel mundial por su longitud. ¿Cuál de los dos es más largo? Aquí te lo explicamos.

Puente Nichupté: el nuevo gigante de Cancún

El Puente Nichupté fue inaugurado oficialmente el 2 de mayo de 2026 como una obra clave para la movilidad urbana y turística de Cancún.

Tiene una longitud total de aproximadamente 11.2 kilómetros , lo que lo convierte en uno de los puentes más extensos de México.

, lo que lo convierte en uno de los puentes más extensos de México. Cruza el sistema lagunar Nichupté, conectando la ciudad con la zona hotelera.

Es considerado incluso el puente más largo del país y uno de los más largos de América Latina.

Su objetivo principal es reducir tiempos de traslado y descongestionar el tráfico en uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe mexicano.

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Muelle fiscal de Progreso: récord mundial desde Yucatán

Por su parte, el muelle de Progreso es una obra histórica y estratégica para el comercio marítimo de Yucatán.

Cuenta con una longitud de más de 8 kilómetros (8,018.98 metros) , certificada por Guinness World Records como el muelle más largo del mundo.

, certificada por Guinness World Records como el muelle más largo del mundo. Se adentra varios kilómetros en el Golfo de México para permitir el atraque de barcos de gran calado.

Ha sido ampliado en distintas etapas desde su construcción original en el siglo XX.

Es una pieza clave para la economía regional y un símbolo del puerto de Progreso.

¿Cuál es más largo?

Al comparar ambas infraestructuras, la diferencia en extensión es clara. El Puente Nichupté, recientemente inaugurado en Cancún, alcanza una longitud aproximada de 11.2 kilómetros, lo que lo posiciona como una de las obras viales más extensas del país.

En contraste, el Muelle fiscal de Progreso tiene una longitud de poco más de 8 kilómetros, cifra que, aunque menor, le ha valido reconocimiento internacional como el muelle más largo del mundo en su tipo.

Esta diferencia de varios kilómetros confirma que el Puente Nichupté supera en tamaño al muelle yucateco.

No obstante, más allá de la longitud, ambas obras responden a necesidades distintas y estratégicas: mientras el puente fortalece la movilidad urbana y turística en el Caribe mexicano, el muelle continúa siendo una pieza clave para la logística portuaria y el desarrollo económico de Progreso.

En conjunto, estas infraestructuras reflejan la relevancia del sureste de México en materia de conectividad, desarrollo y crecimiento, consolidándose como referentes en sus respectivos ámbitos.