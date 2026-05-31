Lluvias en Yucatán causan demoras y desvíos de vuelos en el aeropuerto de Mérida

La torrencial lluvia del pasado viernes provocó retrasos de tres vuelos vespertinos de Viva Aerobus en el Aeropuerto de Mérida; las aeronaves permanecieron en patrón de espera hasta que mejoraron las condiciones de visibilidad para despegar, informó el administrador de la terminal Óscar Carrillo Maldonado.

En tanto, la tripulación de otros vuelos de Aeroméxico procedentes de la Ciudad de México, el 828 y 878, buscó aeropuertos alternos. El primero desvió a Cancún y el otro a la terminal de Villahermosa, donde permanecieron unas dos horas hasta recibir autorización para aterrizar en Mérida, lo que ocurrió después de las cinco de la tarde.

Listos para huracanes

Por otra parte, Carrillo Maldonado recordó que el comité de seguridad del aeropuerto de Mérida se declaró listo desde hace dos meses para afrontar la temporada de huracanes, que concluye a principios de noviembre de este año.

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Agregó que las acciones preventivas iniciaron con la poda de árboles y ramas que pudieran representar un riesgo para los usuarios que transitan por la avenida principal de acceso y salida del aeropuerto.

También se mantiene la limpieza de azoteas para evitar objetos peligrosos, así como el desazolve de alcantarillas y sistemas de drenaje.

La lluvia del viernes fue un aviso de que la temporada de este año es muy activa; por ello, el comité sesionará cada mes para evaluar las condiciones y actuar de manera inmediata cuando sea necesario, ya que los pronósticos indican que las lluvias se extenderán hasta el miércoles de la próxima semana.

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Por lo pronto, ayer no se reportaron atrasos significativos en los vuelos de llegada y salida. Sin embargo, el personal de plataforma y control aéreo permanece atento para actuar de inmediato en caso necesario.

Recordó que el aeropuerto internacional de Mérida fue pionero en establecer acciones preventivas durante la temporada de ciclones y tormentas desde hace más de 20 años, e incluso ha recibido reconocimientos internacionales por sus aportaciones para enfrentar estos fenómenos meteorológicos.