Balacera sobre la carretera federal 307 moviliza a corporaciones policiacas entre Playa del Carmen y Cancún

Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad se registró la tarde de este miércoles sobre la carretera federal 307, en el tramo Playa del Carmen–Cancún, luego de que automovilistas reportaran detonaciones de arma de fuego presuntamente derivadas de una persecución entre vehículos en movimiento.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 307, antes de llegar a la zona conocida como “El Socavón”, donde elementos policiacos localizaron al menos dos casquillos percutidos sobre la carpeta asfáltica, situación que provocó el despliegue inmediato de unidades de seguridad en el área.

De acuerdo con información preliminar, testigos alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911 tras escuchar varios disparos mientras circulaban por esta vía federal, una de las más transitadas del norte de Quintana Roo.

En respuesta al reporte, elementos de la Policía Municipal arribaron rápidamente al sitio y procedieron a acordonar el perímetro para evitar riesgos a los conductores y preservar posibles evidencias relacionadas con el incidente.

Minutos más tarde, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las diligencias correspondientes, realizando el procesamiento de la escena y el aseguramiento de los casquillos encontrados sobre el pavimento como parte de las investigaciones.

Noticia Destacada Puente Nichupté: Esta es la velocidad máxima permitida para circular

Aunque inicialmente trascendió que el hecho estaría relacionado con una persecución, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente cómo ocurrieron las detonaciones ni cuántos vehículos pudieron haber participado en el incidente.

Tras el operativo implementado en la zona, las corporaciones de seguridad confirmaron que no hubo personas lesionadas, tampoco detenidos, ni vehículos asegurados vinculados con estos hechos.

Pese a la movilización policiaca, la circulación vehicular sobre la carretera federal no se vio severamente afectada y continuó fluyendo de manera normal, aunque bajo vigilancia preventiva por parte de las autoridades.

La FGE mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar el origen de los disparos que generaron alarma entre los conductores que transitaban por esta importante vía de comunicación.