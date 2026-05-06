Protestan contra empresa de grúas por cobros excesivos en la Supermanzana 101 de Cancún

Más de 20 personas protestaron este miércoles frente a una empresa de grúas que se ubica en la avenida José López Portillo, en la Supermanzana 101, por cobros excesivos en el servicio de arrastre y de estancia en el corralón.

Los manifestantes optaron por bloquear la avenida José López Portillo, en ambos sentidos, para presionar a las autoridades del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO) para interceder por ellos y regular los servicios de la empresa Grúas Cardona.

De manera preliminar, se indicó que 10 propietarios de vehículos, motos y mototaxis participaron en la protesta, con el apoyo de familiares y conocidos, para reclamar por cobros excesivos de entre 40 mil y 100 mil pesos.

Ante lo impagable de las exageradas cuotas que exige la empresa, los afectados mencionaron que sus unidades llevan varios meses y hasta un año y medio en el encierro de esta empresa, luego de haber sufrido accidentes.

Ante la nula respuesta de las autoridades durante varios meses para resolver esta situación, los inconformes realizaron una manifestación al mediodía frente a estas instalaciones, donde primero cerraron la circulación en el sentido del centro de la ciudad hacia la salida a Mérida, entre las avenidas 127 y 137.

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Sin embargo, los manifestantes bloquearon posteriormente con piedras y palos el otro sentido de la avenida, lo que generó un altercado con el propietario de un automóvil, quien tiene su domicilio en esta zona. En medio de una fuerte discusión, uno de los manifestantes arrojó una piedra a su vehículo y rompió el medallón trasero, sin que intervinieran los policías municipales que se encontraban en el lugar.

Uno de los agraviados por los cobros excesivos de la empresa de grúas señaló que su camioneta lleva un año y medio en el corralón, debido a que le cobraban 95 mil pesos para entregársela en el mes de junio del año pasado.

Mencionó que su camioneta ya empezó a ser desvalijada en esas instalaciones, pues recientemente observó desde el exterior, que ya no tenía una de las puertas.

La propietaria de un mototaxi refirió que primero le quisieron cobrar 18 mil pesos para entregarle su unidad y debido a que le pareció excesiva esa cantidad, no pudo cubrir el monto y ahora le quieren cobrar 70 mil pesos.

El bloqueo fue levantado alrededor de las 13:00 horas, cuando inspectores de IMOVEQROO se comprometieron a interceder para verificar una tarifa justa para liberar sus unidades en el corralón.