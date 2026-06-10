A qué hora llueve este miércoles en la CDMX. Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes y granizo

El Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes durante la tarde y noche de este miércoles 10 de junio de 2026, por lo que pidió a la población mantenerse informada y atender las recomendaciones de Protección Civil.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el aviso aplica para todas las alcaldías de la capital. De acuerdo con el pronóstico, se espera lluvia de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo.

El periodo de mayor atención será entre las 16:00 horas del miércoles 10 de junio y las 00:00 horas del jueves 11 de junio.

¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla por lluvias en CDMX?

La Alerta Amarilla fue activada para las 16 demarcaciones de la Ciudad de México debido al pronóstico de lluvias fuertes. Esto incluye zonas del centro, norte, sur, oriente y poniente de la capital.

Protección Civil pidió a la ciudadanía tomar precauciones ante posibles encharcamientos, inundaciones, caída de ramas, objetos arrastrados por la corriente y afectaciones a la movilidad.

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Las lluvias también podrían complicar traslados durante la tarde y noche, por lo que se recomienda anticipar salidas y consultar reportes oficiales de tránsito y clima.

¿Qué recomienda Protección Civil por las lluvias fuertes?

Ante la Alerta Amarilla, las autoridades recomendaron portar paraguas o impermeable, retirar basura de coladeras y evitar que objetos obstruyan el drenaje.

También se pidió no tirar grasas en las tuberías, ya que pueden contribuir a taponamientos y aumentar el riesgo de encharcamientos.

En caso de lluvia intensa, la población debe evitar cruzar calles inundadas o con corrientes de agua. Para automovilistas, la recomendación es conducir con precaución, reducir la velocidad y mantenerse atentos a ramas, postes u objetos que pudieran caer o quedar sobre la vialidad.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes para la tarde y noche del miércoles 10/06/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/QYfrbMg9pB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 10, 2026

¿A qué teléfonos llamar en caso de emergencia?

Protección Civil pidió a la ciudadanía alejarse de árboles, muros, cables de luz y espectaculares que puedan representar riesgo de caída.

En caso de emergencia, las personas pueden comunicarse al 911, a Locatel en el 55 5658 1111 o al 55 5683 2222.

La dependencia también recomendó seguir sus cuentas oficiales en X, Facebook y su sitio web para consultar actualizaciones sobre el clima y posibles afectaciones en la Ciudad de México.

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