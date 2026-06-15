¡Hasta 5 mil pesos! Permisos afectan ganancias de vendedores en el Fut Fest de Cancún

La recuperación de la inversión para los locatarios del Fut Fest avanza de manera paulatina debido a que la afluencia y la derrama económica se concentran únicamente en las jornadas del equipo nacional, tal como reportó la comerciante María Osorio, quien señaló que el partido de México contra Sudáfrica fue el único donde se agotó la mercancía, al tiempo que criticó las tarifas impuestas por la Secretaría de Turismo, que pasaron de 5 mil a mil 500 pesos para el segundo bloque del evento.

“Tuvimos una buena venta y gracias a Dios todos logramos vender, pues cada quien supo cómo administrarse en su operación, precios y costos; sin embargo, algunos compañeros decidieron retirarse porque no les salía la cuenta por la baja clientela, pero estimamos que volverán para cada partido de la Selección Mexicana ya que en los otros encuentros la afluencia es poca”,declaró Osorio.

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El comerciante Armando señaló que las dificultades de acceso para el público general complican el panorama; explicó que por los costos de los permisos las ganancias son nulas, detallando que de 20 vendedores iniciales ya se retiraron la mitad con la promesa de regresar el jueves, mientras que los restantes deben sostenerse con los bajos ingresos que generan las jornadas de otros equipos como el partido de ayer entre Países Bajos y Japón.

Respecto a la promoción, los vendedores establecidos reclamaron que el festival carece de una estrategia de difusión efectiva por parte de sus organizadores, pues argumentan que la constante actividad de los creadores de contenido y aficionados en las redes sociales no se ha traducido en una llegada real de clientes al recinto.

Afectados mencionaron que muchos aficionados que acuden en familia al Malecón Tajamar llegan con comida y botana propias, por lo que solo consumen lo mínimo / Erick Romero

A las tarifas de los espacios también se le suman los gastos operativos, el recurso humano y el tiempo invertido, a pesar de lo cual el sector mantiene la expectativa de que el evento finalmente detone y, basados en el éxito de la primera fecha, prevén duplicar su inventario de mercancía para el siguiente partido de alta demanda.

Otros locatarios dedicados a la venta de aguas frescas, marquesitas, tacos y chicharrones coincidieron en que las ventas actuales apenas les permiten quedar tablas, por lo que apuestan a las próximas fechas de la jornada deportiva para lograr una verdadera recuperación financiera.

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“Nos gusta venir a disfrutar de ver los partidos, es padre el ambiente, y sí compramos algunas cosas, pero por practicidad o conveniencia, traemos alimentos y solo nos limitamos a comprar

El consumo por parte de las familias locales y turistas extranjeros se mantiene bajo debido a que las cuentas promedio rondan los 200 pesos en botanas y bebidas, observándose que la mayoría de los asistentes prefiere ingresar con sándwiches y frituras propios con el único objetivo de economizar.