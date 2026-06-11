Aficionados se reúnen para la inauguración del Mundial 2026 en Tulum

Cientos de aficionados se reunieron este jueves en el domo deportivo del parque Dos Aguas para seguir la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, pese al cielo nublado y la amenaza de lluvia. La pantalla gigante instalada como parte del programa Tulum Fut Fest permitió que familias, turistas y residentes disfrutaran del arranque de la justa deportiva en un ambiente de convivencia.

Tulum fue incluido dentro de las sedes del programa estatal Fut Fest, una estrategia impulsada para acercar el ambiente mundialista a la población mediante transmisiones gratuitas en espacios públicos. El proyecto también se desarrolla en otros destinos turísticos como Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Bacalar y Chetumal.

Noticia Destacada Fut Fest: ¿Dónde ver el partido de México contra Sudáfrica en Quintana Roo?

De acuerdo con la información difundida por autoridades estatales y municipales, el programa forma parte de una iniciativa promovida para fomentar la convivencia familiar, la activación económica y la participación comunitaria durante el Mundial 2026.

Además de la transmisión de los partidos, el Tulum Fut Fest contempla actividades recreativas, deportivas y la participación de comerciantes locales, con el objetivo de generar derrama económica y ofrecer espacios de entretenimiento para habitantes y visitantes durante el torneo.

Hasta el momento no se ha informado públicamente el monto de inversión destinado al evento en Tulum; sin embargo, las autoridades han señalado que el programa forma parte de la estrategia estatal para aprovechar la proyección internacional del Mundial de Futbol 2026 y fortalecer la actividad turística en los distintos municipios participantes.