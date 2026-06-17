Clima en Cancún hoy: ¿A qué hora se sentirá más calor en la ciudad?

Para hoy miércoles el clima en Cancún se resumirá en cielo parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados en diferentes puntos de la ciudad, además de un ambiente caluroso

También se esperan vientos del sureste de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas más fuertes, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas donde puedan presentarse lluvias repentinas o aumento en la intensidad del viento.

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Clima en Cancún y a qué hora lloverá

Las temperaturas máximas serán entre los 35 y 37 grados centígrados, mientras que las mínimas para la madrugada del jueves serán de 26 a 28 grados.

ese a las lluvias pronosticadas, seguirá un ambiente caluroso debido a la humedad, además de una sensación térmica de hasta 27 grados.

8 a.m: Ambiente caluroso con cielo parcialmente nublado.

11 a.m: Incremento de calor y posibilidad de lluvias aisladas.

2 p.m: Se mantiene el ambiente muy caluroso, con probabilidad de chubascos dispersos.

5 p.m: Mayor presencia de nubosidad y condiciones favorables para lluvias aisladas.

8 p.m: Disminuye el calor, aunque se mantiene el cielo parcialmente nublado.