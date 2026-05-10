Vecinos de la Supermanzana 527 de Cancún temen hundimientos en sus calles

Un socavón apareció en la avenida 145, entre los fraccionamientos Villas del Caribe y Barrio Maya, causando que ya algún automóvil cayera en el agujero haciéndolo más grande. La situación se presenta desde hace cuatro días, y apenas en la madrugada se colocaron trafitambos para indicar del peligro.

La señora Nayeli que habita en la calle Puc desde hace más de 20 años menciona que desde hace algunos años ha visto como las calles comienzan a hundirse en algunas zonas, y también la fuga de aguas negras son otro problema que los afecta. Temen que sus calles y la zona en la que habitan sea una bomba de tiempo y más socavones aparezcan.

El agujero en el suelo comenzó a formarse desde hace aproximadamente un mes, cuando el suelo estaba tan deformado que provocó que los automovilistas frenaran bruscamente para esquivarlo, o si no caían en éste y rebotaban por la forma cóncava de este agujero.

Este viernes se apreció como finalmente el suelo colapsó y trozos de pavimento se desmoronaron cayendo al interior del agujero. Por lo que se puede alcanzar a apreciar, tendría una profundidad de un metro en dirección hacia un costado, hasta donde la vista alcanza a distinguir.

Por lo tanto, vecinos de la zona colocaron una rama de árbol con una tela blanca para indicar del peligro, pero como el suelo se sigue colapsando, se cayó. En algún momento de la mañana del domingo se colocaron unos trafitambos que rodeaban el agujero, en aras de que automovilistas esquivaran de manera oportuna el obstáculo.

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“Esto ya tenía un mes así, donde el suelo se comenzó a hundir cada vez más, hasta que los coches que pasaban sobre él y no alcanzaban a frenar rebotaban por lo profundo que estaba. Quien sabe en qué momento de la noche o madrugada llegaron a poner los trafitambos, pero lo que urge es que las autoridades vengan a observar que es lo que sucede y si este hueco puede escalar a un socavón mayor”, mencionó el señor Leonel Villareal.

Vecinos de la calle Puc refieren que el agujero apareció de manera sorpresiva, sin embargo, como lo relata la señora Nayeli que vive en Barrio Maya desde hace más de dos décadas, desde hace algún tiempo comenzó a apreciar como las calles comenzaron a generar grietas en medio de estas formando un recorrido recto, justo donde debajo pasa las tuberías de drenaje, las cuales ya han causado estragos cuando estas se rebosan.

Como lo menciona la señora, el temor es que por consecuencia de que el sistema de drenaje esté tan colapsado y dañado debajo de las calles, toda la zona sea propensa a desarrollar problemas como el que ocurre en la Av. 145.

“El drenaje de la 527 hace años que está para cambiarse y no se ha hecho. Sabemos que puede tardar mucho y afectar, pero a la larga será beneficioso. El otro día vinieron a reparar una tapa de drenaje que se colapsó, quedó bien pero aquí quedó el escombro tirado. Ojalá que Protección Civil o quien sea el competente venga a averiguar qué es lo que sucede”.