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Quintana Roo / Cancún

¿No tienes agua? Estas son las colonias de Cancún e Isla Mujeres afectadas hoy 19 de junio

Durante la tarde de este viernes, Aguakan comunicó baja presión en varias zonas debido al robo de cableado eléctrico.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

19 de jun de 2026

1 min

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Se recomienda a la población tomar medidas preventivas
Se recomienda a la población tomar medidas preventivas / Especial

La empresa Aguakan informó este jueves 19 de junio la presencia de baja presión o falta de agua potable en varias regiones y colonias de Cancún e Isla Mujeres.

La falla en el servicio es debido al robo de cableado eléctrico en infraestructura de captación, por lo que se compartieron las regiones y colonias de ambos destinos que podrían presentar afectaciones durante el día.

Colonias y regiones donde no habrá agua

Entre las áreas afectadas en el municipio de Benito Juárez se encuentran las regiones 01 y 02, 05, 22 a 33, 60 a 68, 74 a 78, 84 a 86, 89, 90, 95 a 99, 104 a 107, 114, 215 a 216, 222 a 227, 229 a 233, 236 a 237, 240, 245 a 250, 253, 260, 313 a 315, 317 a 321, 324 a 327, 332 a 334, 336 y 500 a 529.

Asimismo, también podrían verse afectados los habitantes de las colonias El Milagro, Playa Mujeres, los condominios de Punta Sam, así como diversas zonas de Isla Mujeres.

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