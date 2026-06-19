¿No tienes agua? Estas son las colonias de Cancún e Isla Mujeres afectadas hoy 19 de junio

La empresa Aguakan informó este jueves 19 de junio la presencia de baja presión o falta de agua potable en varias regiones y colonias de Cancún e Isla Mujeres.

La falla en el servicio es debido al robo de cableado eléctrico en infraestructura de captación, por lo que se compartieron las regiones y colonias de ambos destinos que podrían presentar afectaciones durante el día.

Colonias y regiones donde no habrá agua

Entre las áreas afectadas en el municipio de Benito Juárez se encuentran las regiones 01 y 02, 05, 22 a 33, 60 a 68, 74 a 78, 84 a 86, 89, 90, 95 a 99, 104 a 107, 114, 215 a 216, 222 a 227, 229 a 233, 236 a 237, 240, 245 a 250, 253, 260, 313 a 315, 317 a 321, 324 a 327, 332 a 334, 336 y 500 a 529.

Asimismo, también podrían verse afectados los habitantes de las colonias El Milagro, Playa Mujeres, los condominios de Punta Sam, así como diversas zonas de Isla Mujeres.