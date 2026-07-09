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Feria Tunich 2026 en Mérida iniciará el 24 de julio; conoce los eventos de inauguración

La Feria Tunich 2026 en la comisaría de Dzityá en Mérida tendrá diversas actividades.

Por Redacción Por Esto!

9 de jul de 2026

1 min

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La Feria Tunich 2026 tendrá diversas actividades en Dzityá, Mérida
La Feria Tunich 2026 tendrá diversas actividades en Dzityá, Mérida / Especial

Del 24 de julio al 2 de agosto de 2026 se tendrá la Feria Artesanal de Tunich 2026 en la comisaría de Dzityá en Mérida, la cual tendrá diversas actividades culturales y musicales.

En la celebración de los 25 años de esta emblemática feria se expondrá el talento de las y los artesanos de la comisaría de Dzityá, reconocida por su riqueza artesanal y creatividad.

Hay diversas actividades para realizar en Mérida de lunes a domingo

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Se podrá disfrutar de una gran muestra artesanal, gastronomía y una cartelera de espectáculos para toda la familia.

Cartelera de la Feria Tunich 2026

Habrá diversas actividades culturales y musicales para todas las familias en la Feria Tunich 2026 en Dzityá.

Viernes 24 de julio

  • 16:30 horas - Payaso Alambrito
  • 17:30 horas - Show de Daniel Medina
  • 18:30 horas - Dzereco y Nohoch
  • 19:30 horas - Inuaguración
  • 20:00 horas - Musiek Grand Band

Sábado 25 de julio

  • 16:00 horas - Mago Rigel
  • 17:00 horas - Payaso Chanchamito
  • 18:00 horas - Chino González (Grupo Azabache)
  • 19:00 horas - El Negro del Sabor
  • 20:00 horas - Sube Norteño
  • 21:00 horas - Tributo a Selena
San Buenaventura desciende de su nicho y marca el inicio de las celebraciones en Homún

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Domingo 26 de julio

  • 13:00 horas - Juegos Tradicionales
  • 15:00 horas - Vaquería Tradicional
  • 16:00 horas - Ballet del Ayuntamiento de Tetiz
  • 17:00 horas - Ballet Centros Aprende
  • 19:00 horas - Club Jaranero Yatziri
  • 20:00 horas - Club Jaranero de Cheumán
  • 21:00 horas - Club Jaranero de Komchén

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