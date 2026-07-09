Feria Tunich 2026 en Mérida iniciará el 24 de julio; conoce los eventos de inauguración

Del 24 de julio al 2 de agosto de 2026 se tendrá la Feria Artesanal de Tunich 2026 en la comisaría de Dzityá en Mérida, la cual tendrá diversas actividades culturales y musicales.

En la celebración de los 25 años de esta emblemática feria se expondrá el talento de las y los artesanos de la comisaría de Dzityá, reconocida por su riqueza artesanal y creatividad.

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Se podrá disfrutar de una gran muestra artesanal, gastronomía y una cartelera de espectáculos para toda la familia.

Cartelera de la Feria Tunich 2026

Habrá diversas actividades culturales y musicales para todas las familias en la Feria Tunich 2026 en Dzityá.

Viernes 24 de julio

16:30 horas - Payaso Alambrito

17:30 horas - Show de Daniel Medina

18:30 horas - Dzereco y Nohoch

19:30 horas - Inuaguración

20:00 horas - Musiek Grand Band

Sábado 25 de julio

16:00 horas - Mago Rigel

17:00 horas - Payaso Chanchamito

18:00 horas - Chino González (Grupo Azabache)

19:00 horas - El Negro del Sabor

20:00 horas - Sube Norteño

21:00 horas - Tributo a Selena

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Domingo 26 de julio