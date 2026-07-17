Choque entre dos automóviles deja dos personas lesionadas en la SM 94 de Cancún

Un encontronazo entre dos automóviles dejó el saldo de al menos dos personas con lesiones y debido a la fuerte colisión, una de las unidades terminó proyectada contra un poste de concreto en la calle conocida como la Primera Entrada de la Supermanzana 94, a unos metros de la avenida José López Portillo.

La situación de emergencia provocó la movilización de paramédicos de dos ambulancias particulares, quienes brindaron los primeros auxilios a las dos personas lesionadas, entre estas una mujer que viajaba en el vehículo que colisionó contra el poste de concreto.

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Los primeros reportes señalaron que el conductor de un automóvil, marca Seat, tipo Ibiza, de color blanco, circulaba con preferencia en la calle 103, conocida como la Primera Entrada de la Supermanzana 94 y colisionó con su parte frontal el costado posterior derecho de un vehículo, tipo Spark, de color negro, el cual pretendía ingresar a la calle 16.

De esta manera, el automóvil de color negro dio un giro y se proyecto contra el poste de concreto.

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De manera preliminar se indicó que la persona que conducía esta unidad provocó el percance, debido a que se interpuso en la trayectoria del otro vehículo, cuando daba una vuelta hacia la izquierda.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital, mientras elementos de la Dirección de Tránsito Municipal iniciaron los trámites para el deslinde de responsabilidades.