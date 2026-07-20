Camioneta impacta a vehículo compacto y provoca movilización policiacas en Tulum

Un aparatoso accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes en el cruce de las calles Cuatro Oriente y Centauro Norte, entre las colonias Centro y Mayapax, dejó como saldo cuantiosos daños materiales, aunque afortunadamente ninguna persona resultó lesionada, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y testigos del percance.

El hecho ocurrió cuando una camioneta Mazda CX-5, con placas UTZ-823-P, circulaba de norte a sur, procedente de la colonia Mayapax con dirección hacia el centro de la ciudad. Según la información recabada en el lugar, el conductor presuntamente no respetó la señal de alto al llegar a la intersección, lo que provocó que impactara a un automóvil SEAT León de color negro, con placas USW-938-R, que transitaba con preferencia de paso.

La fuerza del impacto fue tal que la camioneta continuó avanzando varios metros, arrastrando al automóvil compacto antes de detener su marcha. Como consecuencia del choque, el SEAT presentó severos daños en la carrocería y activó sus bolsas de aire, lo que evidencia la magnitud del impacto. La camioneta también registró afectaciones importantes en la parte frontal.

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A pesar de lo aparatoso del accidente y de los daños ocasionados a ambas unidades, no fue necesario el traslado de personas a un hospital, ya que los ocupantes únicamente fueron valorados en el lugar y no presentaban lesiones de gravedad. Esta situación evitó que el incidente pasara a mayores, aunque generó momentos de tensión entre vecinos y automovilistas que presenciaron el choque.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente, asegurar la zona y coordinar el retiro de los vehículos, mientras el flujo vehicular se vio parcialmente afectado durante varios minutos. Será la autoridad competente la que determine, con base en las evidencias y los dictámenes periciales, la responsabilidad de los conductores involucrados.