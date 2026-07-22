Dónde hará más calor en Yucatán este miércoles 22 de julio: lista de municipios con hasta 42 grados

El calor volverá a intensificarse en Yucatán este miércoles 22 de julio, especialmente en los municipios del interior del estado, donde el termómetro podría alcanzar temperaturas de entre 36 y 42 grados Celsius, de acuerdo con el pronóstico emitido por Protección Civil de Yucatán (Procivy).

Las condiciones más extremas se esperan en la zona Centro, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

Noticia Destacada ¿Qué es la canícula, cuáles son sus efectos y cuándo termina en México?

Municipios donde hará más calor en Yucatán este miércoles 22 de julio

Según Procivy, el ambiente será muy caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del interior del estado. Entre los municipios del Centro donde se prevén las temperaturas más elevadas se encuentran:

Izamal

Cuzamá

Hocabá

Hoctún

Homún

Huhí

Kantunil

Sanahcat

Sudzal

Tekal de Venegas

Tekantó

Tepakán

Teya

Tunkás

Xocchel

En estas localidades, la temperatura máxima podría ubicarse entre 36 y 42°C, mientras que en la franja costera se esperan valores de 32 a 34°C, lo que representa un ambiente ligeramente más fresco gracias a la influencia del mar.

¿Por qué seguirá el calor en Yucatán?

Protección Civil explicó que estas condiciones serán ocasionadas por el ingreso de aire marítimo tropical procedente del Mar Caribe y el establecimiento de una vaguada sobre la Península de Yucatán, sistemas que favorecerán el incremento de las temperaturas durante gran parte del día.

Además, el viento soplará del sureste y noreste con velocidades de 10 a 15 km/h, aunque se prevén rachas de hasta 40 km/h en la zona costera.

Habrá lluvias aisladas por la tarde

Aunque dominará el calor, el pronóstico indica que al finalizar la tarde podrían presentarse lluvias ligeras y chubascos aislados, principalmente en municipios del noreste, centro y sur de Yucatán.

Noticia Destacada Clima extremo mantiene en alerta Yucatán; suma 62 afectados y lidera casos en la Península

En el litoral yucateco también se espera un oleaje de aproximadamente 1.5 metros de altura, por lo que las autoridades recomiendan a embarcaciones menores mantenerse atentas a los avisos marítimos.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante el intenso calor previsto para este miércoles 22 de julio, Procivy recomienda mantenerse bien hidratado, evitar actividades físicas al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, quienes son los más vulnerables a sufrir afectaciones por las altas temperaturas.