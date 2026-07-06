Cacería termina en tragedia en Chemax: hombre muere tras recibir un disparo

Una jornada de caza en los montes de la comisaría de Sisbichén, en el municipio de Chemax, terminó en tragedia luego de que un hombre de 55 años perdiera la vida tras recibir un disparo de escopeta, presuntamente de manera accidental.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima participaba en una salida de cacería junto con otras personas cuando uno de sus acompañantes aparentemente lo confundió con un animal y accionó su arma de fuego.

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El proyectil impactó de forma mortal al hombre, quien falleció en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.

Tras el reporte de los hechos, elementos de seguridad se movilizaron hasta la zona, donde acordonaron el área para preservar la escena mientras se realizaban las primeras investigaciones.

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Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fatal incidente.

Las autoridades serán las encargadas de determinar las responsabilidades derivadas de este hecho, así como establecer si existió alguna negligencia durante la jornada de caza.