Caso Lizbeth: Cronología desde su desaparición hasta la detención del presunto responsable

El presunto responsable de privar de la vida a una mujer y sepultar su cuerpo en el patio de su vivienda, ubicada en la Supermanzana 46, fue detenido en el estado de Chiapas, cuando aparentemente intentaba escapar hacia Centroamérica.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) se trasladaron a esa entidad para realizar las diligencias correspondientes al traslado del aprehendido, identificado como Yadriel “N”, de nacionalidad extranjera, señalado de haber sostenido una relación sentimental con la víctima, de 43 años de edad.

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Reportan desaparición y hallan sin vida a Lizbeth

La denuncia por la ausencia de la mujer fue interpuesta el 22 de junio, después de seis días sin lograr comunicarse con ella. Ante eso, sus familiares viajaron a este destino turístico para solicitar la intervención de las autoridades, lo que permitió también ubicar a las dos hijas menores de la víctima, quienes actualmente permanecen bajo el resguardo de sus parientes.

El cadáver de Lizbeth, localizado bajo tierra en el patio del inmueble, fue encontrado la noche del pasado sábado como resultado de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía tras la denuncia por su desaparición, ocurrida desde el 16 de junio, fecha en la que sus familiares, quienes viven en otro estado, dejaron de tener contacto con ella.

Durante las indagatorias, elementos de la Policía de Investigación establecieron que la mujer mantenía una relación afectiva con el sujeto, quien presuntamente la asesinó por motivos pasionales y posteriormente ocultó el cuerpo en el patio de su domicilio, localizado en la calle Bacalar, cerca de la avenida Kohunlich, en la Supermanzana 46.

Tras el hallazgo del cuerpo, los agentes de Investigación continuaron con las labores de búsqueda de Yadriel “N”, hasta ubicarlo en Chiapas. Se prevé que en las próximas horas sea trasladado a Cancún para ser presentado ante un Juez de Control.

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Detienen a presunto responsable

El detenido, originario de Cuba y de oficio barbero, fue ubicado presuntamente en la zona de Tapachula, Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, lugar al que aparentemente pretendía dirigirse utilizando documentos falsos para evitar enfrentar a la justicia.

Las investigaciones establecieron que Lizbeth, de nacionalidad mexicana, residía en Canadá y había viajado a Cancún junto con sus dos hijas menores con el propósito de resolver algunos asuntos; sin embargo, durante su estancia presuntamente inició una relación sentimental con Yadriel “N”.

Después del crimen, el señalado utilizó el teléfono celular de la víctima para enviar un mensaje a sus familiares el 16 de junio, en el que les informó que regresaría a Canadá y que sus hijas habían quedado al cuidado de una persona de confianza.

Las menores fueron localizadas por las autoridades y entregadas a sus familiares, mientras las investigaciones continúan para esclarecer totalmente los hechos.