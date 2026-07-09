Choque de motocicleta y autobús deja una mujer grave en la SM 38 de Cancún

Una mujer que viajaba como pasajera en una motocicleta sufrió severas lesiones en la cabeza, luego del impacto de un autobús de transporte de pasajeros en la avenida Kabah, en el cruce con la avenida Chichén Itzá, a la altura de la Supermanzana 38.

En el lugar del accidente, los peritos de la Dirección de Tránsito Municipal no pudieron determinar quién de los conductores provocó el accidente por un aparente cambio de dirección.

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La motocicleta, conducida por un joven, de 18 años de edad, realizó un aparente cambio de dirección y se interpuso en la trayectoria del autobús de transporte público, con lo que fue impactado y cayó a la cinta asfáltica junto con su pasajera.

El chofer del autobús, de 57 años de edad, detuvo su marcha metros adelante. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a la pasajera de la motocicleta, quien fue trasladada a la clínica de especialidades del Seguro Social.

El motociclista y el operador del autobús fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el deslinde de responsabilidades.