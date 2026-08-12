OMS critica a Trump por reducir vacunas infantiles recomendadas en Estados Unidos: advierte riesgos para niños

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por los cambios impulsados por el gobierno de Donald Trump en el esquema de vacunación infantil de Estados Unidos, al considerar que algunas de las nuevas recomendaciones se apartan de la evidencia científica acumulada durante décadas.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostuvo que las decisiones relacionadas con inmunización deben basarse en evaluaciones científicas rigurosas, independientes y transparentes, en lugar de responder a consideraciones políticas.

La postura surge después de que Trump firmara una orden ejecutiva que modifica las recomendaciones federales para la vacunación de niños y adolescentes.

¿Qué cambió Donald Trump en las vacunas infantiles de Estados Unidos?

La orden ejecutiva firmada el 10 de agosto de 2026 establece una nueva clasificación para las vacunas infantiles recomendadas por el Gobierno federal. La Casa Blanca señala que ahora existen 11 enfermedades para las que se recomienda la inmunización de todos los niños, frente a las 18 incluidas anteriormente en las recomendaciones federales.

Entre las vacunas que dejaron de quedar dentro de la categoría general se encuentran inmunizaciones relacionadas con influenza, COVID-19, hepatitis A, hepatitis B, rotavirus y enfermedad meningocócica, que pasan a depender de factores de riesgo o de una decisión clínica compartida entre médicos y familias.

La administración estadounidense sostiene que el objetivo es ampliar la capacidad de decisión de los padres y acercar su calendario de vacunación a las prácticas aplicadas en otros países desarrollados.

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¿Qué advirtió la OMS sobre la nueva política de vacunación?

Tedros Adhanom señaló que modificar los tiempos establecidos para aplicar las vacunas o separar dosis sin una justificación científica puede ampliar los periodos durante los cuales los menores permanecen vulnerables frente a enfermedades prevenibles.

La OMS mantiene entre sus prioridades internacionales la ampliación de la cobertura de vacunación infantil y la recuperación de los esquemas que quedaron incompletos durante los últimos años. El organismo estima que 13.5 millones de niños en el mundo no recibieron ninguna vacuna durante 2025, lo que mantiene abierta la preocupación por los niveles de protección frente a enfermedades prevenibles.

¿Cuántos casos de sarampión registra Estados Unidos en 2026?

El debate ocurre mientras Estados Unidos enfrenta un fuerte incremento de casos de sarampión. Hasta el 6 de agosto de 2026, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) habían contabilizado 2 mil 465 casos confirmados en el país.

"Earlier this week, the government of the United States announced a significant change in its policy for childhood vaccination.



Every parent wants to keep their children safe, and vaccines are among the most powerful tools for doing that.



WHO is concerned that the changes to… — World Health Organization (WHO) (@WHO) August 12, 2026

Los datos del organismo también muestran que 93 por ciento de los pacientes confirmados estaban sin vacunar o tenían un estatus de vacunación desconocido, mientras que 38 brotes habían sido identificados durante el año.

La discusión sobre el calendario infantil seguirá abierta después de los cambios ordenados por Trump, mientras autoridades sanitarias internacionales mantienen su llamado a que las políticas públicas de vacunación sean determinadas a partir de evidencia científica y de la evaluación de riesgos para la población infantil.

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